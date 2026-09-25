Fosta parteneră a iubitului Valentinei, dezvăluiri despre ce a trăit alături de el: „Eu am reușit să scap, ea nu a mai avut această șansă” 

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Fosta parteneră a lui Vlad Băltățeanu, principalul suspect în cazul morții Valentinei, a vorbit despre calvarul pe care l-a trăit atunci când a fost împreună cu tânărul. Pentru Valentina, relația cu Vlad a fost cea care i-a adus și sfârșitul. Tânăra a fost ucisă, iar oamenii legii îl suspectează pe iubitul ei, care este acum de negăsit.

Dezvăluiri din fosta relație a iubitului Valentinei

Fosta iubita a lui Vlad Băltățeanu, individul căutat internațional după ce ar fi comis crima îngrozitoare, a publicat un mesaj puternic. Tânăra a mărturisit că a trăit un adevărat coșmar alături de Vlad și că a reușit să fugă și să se salveze înainte să fie prea târziu.

Ea a mărturisit că a fost și ea victima comportamentului toxic al bărbatului și a transmis un semnal de alarmă pentru femeile care sunt în relații toxice.

„Am purtat tricoul lui. Am dormit lângă el. Am împărtășit nopți și dimineți, zile în care am cunoscut abuzul, jignirile și amenințările. Am fost femeia care a crezut, poate de prea multe ori, că lucrurile se vor schimba și că omul de lângă mine se va opri. Eu am reușit să plec la timp. Valentina nu a mai apucat”, a scris fosta parteneră a suspectului pe Tiktok.

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„Nu știu ce a fost în sufletul ei, ce a trăit în spatele ușilor închise sau dacă, asemenea mie, a sperat că abuzurile se vor opri și că omul pe care îl iubea se va schimba. Dar știu cât de ușor este să ajungi să ierți, să justifici, să mai dai o șansă și să îți spui că «data viitoare va fi altfel»”.

Apel disperat către victimele violenței domestice

Fosta parteneră a lui Vlad a atras atenția femeilor care se află în relații toxice și suportă abuzuri din partea bărbaților. Ea spune că agresiunile verbale sau teroarea psihologică sunt doar începutul unor tragedii care nu mai pot fi reparate.

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„Nu știu ce a fost în sufletul ei, ce a trăit în spatele ușilor închise sau dacă, asemenea mie, a sperat că abuzurile se vor opri și că omul pe care îl iubea se va schimba. Dar știu cât de ușor este să ajungi să ierți, să justifici, să mai dai o șansă și să îți spui că «data viitoare va fi altfel».

Ce au găsit medicii legiști în corpul Valentinei. Necropsia tinerei a scos la iveală detalii cumplite

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Nu scriu aceste rânduri ca să mă pun în centrul acestei tragedii, ci pentru că am cunoscut omul pe care astăzi îl numim criminal și pentru că poate mărturia mea va face măcar o femeie să recunoască pericolul și să plece înainte”, a scris tânăra.

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