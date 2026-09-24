Ce au găsit medicii legiști în corpul Valentinei. Necropsia tinerei a scos la iveală detalii cumplite

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Noi detalii ies la iveală după ce trupul neînsuflețit al Valentinei a ajuns pe mâna medicilor legiști. La prima vedere, s-au putut observa urme de violență pe corp. Iată ce arată necropsia și primele concluzii ale medicilor legiști.

Necropsia Valentinei – ce au descoperit medicii legiști

Valentina a fost descoperită decedată într-o valiză pe râul Olt, de niște pescari. Principalul suspect este iubitul ei, mai ales că anchetatorii au găsit la el acasă mai multe pete de sânge pe o saltea. Totodată, au fost făcute percheziții și acum au apărut și informații de ultimă oră de la medicii legiști. Se pare că moartea Valentinei a fost una extrem de violentă.

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Oamenii legii fac tot posibilul pentru a reconstitui ultimele clipe de viață ale tinerei. Aceștia au făcut percheziții și în blocul în care Valentina și Vlad stăteau și au găsit urme ce păreau a fi sânge, conform purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Acesta a precizat că „probe ale acestor urme au fost recoltate in mediu steril în vederea stabilirii ulterioare a naturii și provenienţei acestora“. Între timp, suspectul ar fi plecat din țară și este căutat și la nivel internațional.

Cum arată necropsia

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, Adrian Vrăbete, a dat detalii cu privire la primele date din cadrul necropsiei. Acesta a declarat că tânăra a avut parte de o moarte violentă, produsă prin șoc traumatic și hemoragic, cu o zi înainte de descoperirea trupului neînsuflețit. De asemenea, fata avea două leziuni traumatice la nivelul capului și cinci coaste rupte, dar și leziuni, escoriații și plăgi la nivelul gambelor.

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„Ca mecanism de producere s-a stabilit că acestea ar fi fost produse, leziunile per ansamblu, lovire cu corpuri dure, obiect cu vârf ascuţit şi marginea ascuţită, posibil cuţit şi prin comprimare toraco-abdominală, posibil să se fie aşezat pe victimă. Iar decesul datează din 21.09.2026″, a adăugat Adrian Vrăbete.

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