Cine este Andrea Chiș, propunerea pentru Ministerul Justiției în Guvernul Mureșan. A apărut în ancheta Recorder, „Justiție capturată”

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În urma negocierilor intense dintre liderii PNL, USR și UDMR pentru formarea noului Cabinet condus de Siegfried Mureșan, un nume surprinzător a apărut în atenția publică. Este vorba despre Andrea Chiș, fosta judecătoare din Cluj și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), propusă ca independentă pentru a prelua portofoliul de la Ministerul Justiției.

Cine este Andrea Chiș

Cu o carieră de peste 28 de ani în magistratură, Andrea Chiș a parcurs toate treptele profesionale, de la Judecătoria Cluj-Napoca până la Curtea de Apel Cluj și Consiliul Superior al Magistraturii. De-a lungul anilor, s-a remarcat drept una dintre cele mai ferme voci publice în favoarea reformei din justiție și a consolidării statului de drept.

În paralel cu activitatea din instanțe, Andrea Chiș a predat timp de mulți ani procedura civilă ca lector universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca, potrivit Antena3 CNN.

La începutul anului 2023, la vârsta de 52 de ani, ea a luat decizia de a se retrage din magistratură, decizie urmată de pași neașteptați în carieră.

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Vocea din documentarul Recorder și decizia radicală de a părăsi catedra

Numele fostei judecătoare a fost pe buzele tuturor după apariția sa în celebrul documentar Recorder „Justiție capturată”, un material jurnalistic amplu care a dezvăluit mecanismele de influență din sistemul judiciar.

Andrea Chiș nu doar că a criticat public lipsa de curaj instituțional și conformismul din sistem, dar a participat activ și la protestele de stradă organizate la Cluj-Napoca în urma anchetei.

Poziția sa fermă a avut ecouri și în activitatea sa academică. Ea a ales să își înainteze demisia de la Facultatea de Drept UBB Cluj, explicând că mediul universitar nu îi mai oferea cadrul necesar pentru a-și exprima valorile personale și profesionale. Fosta judecătoare a subliniat că modul în care funcționează astăzi sistemul juridic își are rădăcinile chiar în educația primită pe băncile facultății.

„E timpul să ne întrebăm dacă cultivăm curajul sau frica, libertatea sau conformismul, adevărul sau minciuna”, transmitea Andrea Chiș.

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Andrea Chiș s-a reorientat spre psihologie

Retragerea din magistratură și demisia din învățământul juridic i-au deschis Andreei Chiș drumul către un nou capitol din viață.

Pe pagina sa de LinkedIn, fosta judecătoare a dezvăluit că s-a reorientat profesional către domeniul psihologiei, un domeniu în care explorează valorile umane dintr-o altă perspectivă.

Care sunt propunerile PNL-USR-UDMR pentru Guvernul Mureșan

Liderii coaliției au stabilit împărțirea portofoliilor de miniștri, fiecare partid definitivându-și propunerile pentru noul Guvern.

Miniștrii propuși de PNL:

Ministerul Afacerilor Interne: Mircea Abrudean

Mircea Abrudean Ministerul Finanțelor: Alexandru Nazare

Alexandru Nazare Ministerul Muncii: Raluca Turcan

Raluca Turcan Ministerul Educației: Mihai Dimian

Mihai Dimian Ministerul Sănătății: Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: Dragoș Pîslaru

Dragoș Pîslaru Ministerul Energiei: Sebastian Burduja

Miniștrii propuși de USR:

Ministerul Apărării: Radu Miruță

Radu Miruță Ministerul Mediului: Diana Buzoianu

Diana Buzoianu Ministerul Transporturilor: Cătălin Drulă

Cătălin Drulă Ministerul Economiei: Irineu Darău

Irineu Darău Ministerul Afacerilor Externe: Oana Țoiu

Miniștrii propuși de UDMR:

Ministerul Agriculturii: Tanczos Barna

Tanczos Barna Ministerul Dezvoltării: Cseke Attila

Cseke Attila Ministerul Culturii: Ötvös Koppány

Sursă foto: Hepta

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