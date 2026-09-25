Cine este Andrea Chiș, propunerea pentru Ministerul Justiției în Guvernul Mureșan. A apărut în ancheta Recorder, „Justiție capturată”

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În urma negocierilor intense dintre liderii PNL, USR și UDMR pentru formarea noului Cabinet condus de Siegfried Mureșan, un nume surprinzător a apărut în atenția publică. Este vorba despre Andrea Chiș, fosta judecătoare din Cluj și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), propusă ca independentă pentru a prelua portofoliul de la Ministerul Justiției.
Cu o carieră de peste 28 de ani în magistratură, Andrea Chiș a parcurs toate treptele profesionale, de la Judecătoria Cluj-Napoca până la Curtea de Apel Cluj și Consiliul Superior al Magistraturii. De-a lungul anilor, s-a remarcat drept una dintre cele mai ferme voci publice în favoarea reformei din justiție și a consolidării statului de drept.
În paralel cu activitatea din instanțe, Andrea Chiș a predat timp de mulți ani procedura civilă ca lector universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca, potrivit Antena3 CNN.
La începutul anului 2023, la vârsta de 52 de ani, ea a luat decizia de a se retrage din magistratură, decizie urmată de pași neașteptați în carieră.
Vocea din documentarul Recorder și decizia radicală de a părăsi catedra
Numele fostei judecătoare a fost pe buzele tuturor după apariția sa în celebrul documentar Recorder „Justiție capturată”, un material jurnalistic amplu care a dezvăluit mecanismele de influență din sistemul judiciar.
Andrea Chiș nu doar că a criticat public lipsa de curaj instituțional și conformismul din sistem, dar a participat activ și la protestele de stradă organizate la Cluj-Napoca în urma anchetei.
Poziția sa fermă a avut ecouri și în activitatea sa academică. Ea a ales să își înainteze demisia de la Facultatea de Drept UBB Cluj, explicând că mediul universitar nu îi mai oferea cadrul necesar pentru a-și exprima valorile personale și profesionale. Fosta judecătoare a subliniat că modul în care funcționează astăzi sistemul juridic își are rădăcinile chiar în educația primită pe băncile facultății.
„E timpul să ne întrebăm dacă cultivăm curajul sau frica, libertatea sau conformismul, adevărul sau minciuna”, transmitea Andrea Chiș.