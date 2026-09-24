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Libertatea.ro își reafirmă poziția de reper în presa scrisă din România, fiind a doua cea mai citată publicație din presa scrisă în august 2026, cu 744 de citări, potrivit celei mai recente analize realizate de compania de monitorizare mediaTRUST.

Libertatea.ro, în topul celor mai citate publicații în august 2026

Libertatea.ro continuă să inspire încredere și să seteze standarde în jurnalismul românesc. În august 2026, publicația s-a clasat pe locul al doilea în topul celor mai citate surse din presa scrisă, conform analizei mediaTRUST, o performanță ce subliniază relevanța materialelor sale în peisajul informațional.

Un reper în jurnalismul românesc

Analiza realizată de mediaTRUST pe baza a peste 40.000 de materiale monitorizate din presa scrisă, televiziune, radio și online evidențiază sursele de maximă încredere din România. Din totalul materialelor analizate, 16.468 au îndeplinit criteriile de validitate, iar Libertatea.ro și-a consolidat poziția în clasamentul presei scrise, acumulând 744 de citări.

Declarațiile care au făcut valuri

Unul dintre momentele cheie care au adus Libertatea în centrul atenției a fost interviul exclusiv cu Radu Burnete, consilier prezidențial pentru politici economice și sociale. Acesta a avertizat că „economia României a încetinit brusc” și a subliniat riscul unei recesiuni până la finalul anului. Declarațiile lui Burnete au atras atenția asupra provocărilor economice actuale, explicând că „provocările nu au apărut odată cu recentele măsuri de consolidare fiscală, ci reprezintă consecința unei încetiniri industriale acumulate pe parcursul ultimilor ani”. Acest mesaj a generat discuții ample în rândul publicului și al experților.

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Clasamentul presei scrise – liderii informației

În luna august, sectorul presei scrise a fost dominat de Fanatik, care a obținut 1.273 de citări, în mare parte datorită declarațiilor antrenorului Marius Șumudică despre negocierile cu CFR Cluj. Libertatea s-a situat pe locul al doilea, urmată de Adevărul, cu 433 de citări, care a atras atenția prin analiza crizei energetice și a efectelor opririi Reactorului 2 de la Cernavodă.

Top 10 surse de încredere

În clasamentul general, Digi 24 și-a menținut poziția de lider cu 1.539 de citări, confirmându-și statutul de sursă de referință. Fanatik a ocupat locul doi, cu 1.273 de mențiuni, în timp ce platforma Recorder.ro a avut cea mai spectaculoasă intrare în top, direct pe locul trei, cu 1.009 citări. Libertatea.ro se menține printre preferințele publicului, ocupând locul șase în acest clasament extins.

Recunoașterea calității

Această performanță reconfirmă angajamentul Libertatea de a oferi materiale relevante, bine documentate și de interes general. Fie că este vorba despre interviuri exclusive sau analize, publicația continuă să fie o voce puternică în peisajul informațional din România.

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