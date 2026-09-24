Primești 10.000 de euro dacă te muți în acest loc din Grecia. Ce condiții trebuie să îndeplinești

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Grecia se pregătește să ofere stimulente financiare persoanelor dispuse să se mute în unele dintre regiunile sale de frontieră izolate, iar înscrierile urmează să înceapă în luna octombrie.

Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care vor să se mute aici

Ministrul Coeziunii Sociale și Familiei, Domna Michailidou, a declarat că programul extins „Relocare” va include zone precum insula Kastellorizo, în contextul eforturilor guvernului de a consolida comunitățile afectate de scăderea populației. Aceasta a subliniat că planul trebuie să combine sprijinul financiar cu serviciile esențiale și îmbunătățirea infrastructurii.

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Detaliile programului extins au atras un interes semnificativ din partea publicului, fiind parte a unor politici guvernamentale mai ample menite să combată declinul demografic și depopularea treptată a zonelor rurale din Grecia.

Sprijin financiar: Programul oferă un stimulent financiar de până la 10.000 de euro (11.500 de dolari) cetățenilor și familiilor care aleg să se mute definitiv în regiunile de frontieră izolate.

Programul oferă un stimulent financiar de până la 10.000 de euro (11.500 de dolari) cetățenilor și familiilor care aleg să se mute definitiv în regiunile de frontieră izolate. Plată în avans: Pentru a facilita procesul de relocare, 50% din suma totală va fi plătită în avans, astfel încât familiile să dispună imediat de resurse pentru primele cheltuieli legate de mutare.

Pentru a facilita procesul de relocare, 50% din suma totală va fi plătită în avans, astfel încât familiile să dispună imediat de resurse pentru primele cheltuieli legate de mutare. Criterii mai flexibile: A fost eliminată condiția strictă care impunea existența prealabilă a unui contract de muncă, ceea ce deschide programul și pentru freelanceri, angajați care lucrează de la distanță și tineri absolvenți.

Extinderea programului către noi regiuni și zone izolate

Relocarea populației necesită o abordare complexă, adaptată nevoilor specifice ale fiecărei comunități. Pe lângă regiunile incluse inițial, precum zona Evros, programul a fost extins semnificativ pentru a cuprinde noi zone geografice vulnerabile.

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În prezent, acesta acoperă șase unități regionale — Kastoria, Serres, Florina, Kilkis, Pella și Drama — iar extinderile recente includ și localități montane și rurale din Ioannina (cu excepția municipiului Ioannina), precum și Filiates și Souli, în Thesprotia.

Pentru zonele insulare izolate, precum Kastellorizo, este prevăzut un sprijin financiar anual de 5.000 de euro (5.745 de dolari), la care se adaugă încă 1.000 de euro (1.150 de dolari) pentru fiecare copil, atât pentru angajații din sectorul public, cât și pentru cei din sectorul privat.

Ministrul Michailidou a subliniat că ajutoarele financiare, singure, nu reprezintă o soluție miraculoasă. Acestea trebuie însoțite de o colaborare activă cu comunitățile locale, de înființarea unor creșe și școli, precum și de îmbunătățirea serviciilor medicale, pentru a asigura un nivel de trai sigur și ridicat.

Foto: Pixabay

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