Soția lui Gheorghe Dincă rupe tăcerea la 3 ani de la condamnarea „Monstrului din Caracal”. Elena Dincă: „Prefer să stau în umbră”

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Elena Dincă, soția „Monstrului din Caracal”, rupe tăcerea la trei ani de la condamnarea celui supranumit „Monstrul din Caracal”. După 42 de ani de mariaj cu Gheorghe Dincă, femeia a cerut divorțul, alegând să trăiască departe de scandal și presiunea publică.

Elena Dincă, primele declarații după condamnarea lui Gheorghe Dincă

Chiar și din spatele gratiilor, Gheorghe Dincă, cunoscut drept „Monstrul din Caracal”, continuă să fie implicat în procese civile, generând noi controverse. Condamnat definitiv în 2023 la 30 de ani de închisoare pentru crimele de la Caracal, acest caz cutremurător lasă în urmă nu doar o tragedie de neimaginat, ci și multe probleme nerezolvate în plan personal și juridic.

Soția sa, Elena Dincă, a cerut în instanță divorțul după 42 de ani de căsnicie, iar mama uneia dintre victimele sale solicită partajul bunurilor comune pentru a putea recupera daunele morale stabilite de judecători.

„Sunt bine, nu vreau să mai vorbesc. S-au tot scris lucruri despre mine care nu mi-au plăcut de-a lungul timpului, neadevărate și nu vreau să mai dau nicio referință despre mine. Am fost deranjată de ce s-a scris și atunci prefer să stau în umbră, să îmi văd de viața mea, de familie”, a declarat Elena Dincă pentru Cancan, subliniind cât de mult a fost afectată psihic și emoțional de faptele abominabile ale celui care i-a fost soț.

Decizia de a se retrage din viața publică vine ca o încercare de a-și găsi liniștea, după ce numele său a devenit cunoscut în întreaga țară din cauza crimelor soțului ei. Deși s-a mutat în Italia împreună cu trei dintre cei patru copii ai săi, femeia continuă să se confrunte cu ecourile trecutului.

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Un mariaj marcat de abuzuri

Elena Dincă a povestit că mariajul lor a fost unul marcat de abuzuri și violență, iar separarea lor s-a produs cu mult înainte de arestarea lui Gheorghe Dincă. Totuși, divorțul oficial nu a fost încă pronunțat, deoarece fostul mecanic auto susține că nu dispune de banii necesari pentru taxa judiciară de timbru.

Mai mult, el declară că nu îl interesează dorințele femeii care i-a fost parteneră de viață și mamă a celor patru copii.

Din cei patru copii ai cuplului Dincă, trei, Ionuț, Mihai și Daniela, absolventă de Medicină Veterinară, și-au reconstruit viața în Italia, la Vicenza, alături de mama lor. Doar unul dintre frați a rămas în România. Această ruptură familială este încă o consecință a comportamentului abuziv al lui Gheorghe Dincă, care a lăsat răni adânci în sufletul lor.

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Lupta pentru dreptate a familiei Luizei Melencu

Monica Georgeta Mocanu, mama Luizei Melencu, una dintre victimele lui Gheorghe Dincă, face eforturi pentru a obține despăgubirile de 100.000 de euro stabilite prin decizia instanței. În acest scop, a intentat un proces pentru partajul bunurilor comune ale fostului cuplu Dincă.

Potrivit Cancan, Gheorghe Dincă nu pare interesat de această chestiune, fiind conștient că partea sa din bunuri va fi oricum vândută de stat pentru a acoperi daunele morale datorate familiilor victimelor sale, inclusiv cele 500.000 de euro ce revin mamei Alexandrei Măceșanu.

Astăzi, Elena Dincă încearcă să își refacă viața, departe de trecutul tumultuos. Cu toate acestea, procesele în care este implicată, fie pentru divorț, fie pentru lichidarea regimului matrimonial, o țin ancorată într-o realitate pe care încearcă să o depășească.

Sursă foto: Hepta

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