Cristina Spătar, despre pierderile care i-au marcat viața: „Cred că de-asta am și rămas așa afectată”

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Cristina Spătar și-a deschis sufletul și a vorbit despre una dintre cele mai dureroase experiențe din viața sa: lupta mamei cu cancerul și impactul devastator al abandonului tatălui său. Vedeta a dezvăluit că tatăl ei a decis să își părăsească soția imediat după diagnosticul de cancer al acesteia.

Cristina Spătar, despre cea mai dureroasă experiență din viață

Cristina Spătar și-a amintit cu durere despre diagnosticarea mamei sale cu cancer de colon, o boală care a măcinat familia timp de trei ani. În loc să fie sprijinul de care aveau nevoie, tatăl artistei a ales să plece.

„Da, a plecat când a aflat că mama are cancer. Nu se aștepta nimeni. Toată lumea se aștepta să-i fie alături. A găsit o doamnă, o vecină ceva, dintr-un bloc alăturat și a stat cu doamna aia pe tot parcursul bolii mamei“», a povestit Cristina”, a povestit artista în emisiunea Online Story by Cornelia Ionescu.

Mama sa, epuizată de lupta cu boala și dezamăgită de comportamentul soțului, a ales să pună capăt căsătoriei.

„Mama mea a suferit de un cancer la colon vreo trei ani de zile. La un moment dat, ea a hotărât să renunțe și, ținându-se așa de pereți, a zis: «Eu divorțez» și s-au despărțit. El și-a găsit pe altcineva și a părăsit-o”, a mărturisit Cristina Spătar.

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Scrisoarea care a adâncit suferința mamei artistei

Pe lângă boală, mama Cristinei Spătar a fost nevoită să facă față unei situații inimaginabile: femeia cu care soțul său își refăcuse viața i-a trimis o scrisoare plină de cruzime.

„Mama a aflat treptat. Doamna aceea a ținut foarte mult să-i trimită o scrisoare. Îmi amintesc că intrasem pe ușă într-o zi și am găsit-o plângând și nu știam cum să-i ridicăm moralul. Doamna respectivă îi scria că o să dispară, o să moară și o să rămână ea în locul ei. Și i-a mai scris: «Am înțeles de la Sandu, așa îl chema pe tatăl meu, că fetele tale sunt tare cumsecade și cu siguranță mă vor accepta». Îți dai seama că a suferit un șoc. A fost greu pentru ea”, a dezvăluit artista.

În momentele grele, Cristina Spătar nu s-a dezis de rolul de fiică devotată. În timp ce sora sa era plecată în Italia, artista a rămas alături de mama sa, îngrijind-o și încercând să-i aline suferința.

„Eu am ajutat-o, cred că de-asta am și rămas așa afectată. Sora mea prinsese un contract să cânte în Italia. Eu am rămas, am suferit extrem de tare. E dureros să vezi că suferă. Uneori îmi cerea: «Dă-mi un pistol să mă omor că nu mai pot». Eu o spălam, eu o îngrijeam, încercam să o surprind plăcut”, a mai spus cântăreața.

Ultimii ani au fost o adevărată încercare.

„În ultima perioadă nu se mai ridica, făcea morfină la 20 de minute. Cancerul e ceva groaznic. A murit la 45 de ani. A tras vreo trei ani de zile, s-a operat, am încercat. A suferit cumplit. Dumnezeu așa a hotărât”, a completat ea.

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Legătura dintre Cristina Spătar și mama sa, dincolo de moarte

Deși au trecut ani de la pierderea mamei sale, Cristina Spătar simte că legătura dintre ele rămâne vie.

„Am niște tablouri cu ea lângă pat și cu ea vorbesc, cu ea mă consult”, a menționat ea.

Artista a mărturisit că păstrează amintirile dragi și merge de câteva ori pe an la mormântul mamei, mai ales când sora sa revine în țară.

După pierderea mamei, Cristina Spătar a simțit că nu mai poate rămâne în casa copilăriei, marcată de suferință.

„E un capitol dureros, un capitol care m-a maturizat brusc. Nu am mai putut să locuiesc în casa aia, am venit în București, cântam într-un restaurant și am strâns bănuții și mi-am cumpărat un apartament”, a mărturisit ea.

Într-un gest de vindecare emoțională, Cristina Spătar a reușit să ierte comportamentul tatălui său: „Și tatăl meu a murit acum câțiva ani, eu l-am înmormântat. L-am iertat. M-a ajutat și psihologul și părintele să iert”.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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