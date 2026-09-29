Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav, a împlinit 10 ani. Imagini rare cu micuța, în compania tatălui său 

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav, Sofia, a împlinit 10 ani și a petrecut ziua împreună cu tatăl lui. Fostul prezentator a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, cu ocazia aniversării fiicei sale. Totodată, el a publicat câteva fotografii cu micuța lui.

Fiica lui Victor Slav a împlinit 10 ani

Victor Slav a petrecut ziua ei de naștere alături de tatăl său, care i-a transmis un mesaj emoționant.

„10 ani. Nu știu când au trecut. Parcă ieri te țineam de mână să faci primii pași, iar astăzi mă trezesc că am lângă mine un omuleț cu personalitate, cu idei, cu replici și cu o lume a ei. Eu încă încerc să mă obișnuiesc cu faptul că tu tot crești. Tu, în schimb…pari că te descurci foarte bine.

Citșete și: Bianca Drăgușanu a răbufnit din cauza reacțiilor la moartea Valentinei Tănăsie: „S-a ajuns la o normalizare a ideii că femeile sunt vinovate pentru fiecare rău care li se întâmplă. Este inadmisibil”

La mulți ani, Sofia mea! Te iubesc”, a fost mesajul gtransmis de Victor Slav pe contul de socializare.

Sofia a împlinit 10 ani pe 26 septembrie și Bianca Drăgușanu i-a transmis un mesaj emoționant. În plus, vedeta și-a surprins fiica cu un tort spectaculos.

Citește și: Bianca Drăgușanu, în lacrimi la priveghiul Mădălinei Apostol: „Îmi este foarte greu”

„Am un copil perfect. Și cand zic perfect zic așa: este cuminte, ascultător, modest, respectuos, civilizat, etc… toate calitățile unui copil pe care orice parinte si l-ar dori! La mulți ani, copilul meu perfect! Te iubesc mai presus de cuvinte”, a scris Bianca Drăgușanu, pe rețelele de socializare.

Ce vrea să devină Sofia când crește

Fiica Biancă i Drăgușanu nu este străină de aparițiile media. Ea a însoțit-o pe mama ei la mai multe televiziuni și podcast-uri. La un moment dat, Sofia a dezvăluit că are trei opțiuni pe care le ia în calcul pentru momentul când va trebui să își aleagă o meserie.

”Am trei lucruri. Scafandru, model și croitoreasă”, a declarat micuța.

Sofia este copilul Biancăi Drăgușanu din relația cu Victor Slav. Deși căsnicia nu a durat prea mult, cei doi parteneri se implică în creșterea micuței, care a rămas în grija mamei.

”Copilul are și mamă, și tată, însă ajutorul este cât se poate de minim. E normal. El e influencer, e în vacanță, e plecat. Nu vreau să îl vorbesc pe tatăl ei de rău. Nu îmi stă în caracter. Ea trebuie să știe că el îi este alături cât poate și cu cât poate el. Dacă mai mult nu se poate, nu se poate”, a declarat Bianca Drăgușanu, la Știrile Antena Stars.

Urmărește-ne pe Google News