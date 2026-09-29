Ilie Năstase, atac dur la adresa fostei soții. Ce a spus despre Brigitte Pastramă și scandalul de divorț cu Ioana

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Ilie Năstase rupe tăcerea și reacționează ferm după ce fosta sa soție, Brigitte Pastramă, a intervenit public în scandalul dintre el și actuala parteneră, Ioana Năstase. Fostul mare tenismen îi transmite un mesaj tranșant fostei partenere și aduce acuzații neașteptate din trecutul lor amoros, clarificând totodată situația actuală din mariajul său.

Ilie Năstase, atac la adresa lui Brigitte Pastramă

Tensiunile din viața personală a lui Ilie Năstase continuă să țină prima pagină a ziarelor. În mijlocul procesului de divorț și al neînțelegerilor apărute între el și Ioana Năstase, marcate recent de un scandal în care polițiștii emiseseră inițial un ordin provizoriu de protecție, ulterior infirmat de procuror, Brigitte Pastramă a ieșit public pentru a-i lua apărarea fostului tenismen și pentru a o ataca pe Ioana.

Reacția lui Ilie Năstase nu a întârziat însă să apară, iar fostul lider mondial din tenis s-a arătat deranjat de intervenția fostei soții, îndemnând-o pe Brigitte să își vadă de propriul mariaj.

Deși trece printr-o perioadă delicată alături de Ioana Năstase, fostul sportiv refuză să o lase pe aceasta pradă criticilor publice. Referindu-se la zvonurile privind banii, tranzacțiile financiare și presiunile din cuplu, Năstase a explicat de ce a simțit nevoia să intervină public și să restabilească adevărul.

„Eu, ca bărbat, cum pot să accept să se vorbească așa?! Nu pot să accept, chiar dacă suntem în situația în care suntem. Trebuia să intervin! N-am intervenit poate când trebuia și am intervenit acum. Dar, totuși, mai bine mai târziu decât niciodată, nu?! Trebuie să știți de la mine adevărul, pentru că eu am trăit cu ea. Nimeni nu știe, s-au auzit tot felul de zvonuri, că am făcut aia, că m-a împins ea să mă duc să semnez.

Nu, nu este adevărat. Doamne, așa ceva nu se întâmplă. Am și eu o vârstă și nu mă duceam așa ca prostul. Mă duceam (n.r. să semneze) pe o bază în care am stat cu o persoană opt ani și am văzut cum este”, a declarat Ilie Năstase pentru Cancan.

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Ce acuzații îi aduce fostei soții

Fostul campion nu a trecut cu vederea declarațiile făcute de Brigitte Pastramă la adresa Ioanei. Vizibil deranjat de implicarea fostei soții, Ilie Năstase i-a transmis un mesaj categoric, amintind că mariajul lor s-a încheiat de mult și făcând dezvăluiri din perioada în care formau un cuplu.

„Brigitte înaintea Ioanei a făcut multe greșeli și eu nu le-am spus în prezent. Și ea (n.r.: Brigitte) se ducea, pleca de acasă noaptea. Nu are rost să dezgropăm morții. Nu am nevoie să mă apere. Să își vadă de relația pe care o are cu soțul ei actual, eu nu mă bag peste ea și peste ce face ea cu noul soț, nu?!

Dar ea nu mai are treabă cu mine, ce să nu-i convină. A fost demult ce spune ea. Și ea (n.r. Brigitte) se ducea, pleca de acasă noaptea. Dar nu vreau să dau acum. Nu mă interesează. Nu are rost să dezgropăm morții.

Nu știu de ce femeia asta apare, pentru că nu am nevoie să mă apere. Eu nu vorbesc cu această persoană, cu toate că a fost soția mea, eu nu vorbesc cu ea. De când sunt cu Ioana, eu nu am mai avut contact cu ea. De ce să mă apere pe mine?”, a adăugat fostul mare tenismen.

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În ce stadiu este divorțul dintre Ilie și Ioana Năstase

În ciuda scandalului recent în care au fost implicați și a faptului că Ioana s-a retras temporar la mama ei, Ilie Năstase susține că sentimentele dintre ei rămân puternice. Fostul tenismen a punctat că problemele legale și ordinul de protecție provizoriu invocat inițial au fost clarificate de autorități, neexistând vreo măsură restrictivă în prezent.

„Foarte mult țin la ea și ea la mine la fel. Dacă situația este așa în momentul de față, nu înseamnă că sentimentele pe care le avem trebuie să le și spunem în presă, nu?! (n.r: despre Ioana) Acum vreau să închei capitolul ăsta și mergem mai departe. Dacă e să ne împăcăm, ne împăcăm. Dacă e să divorțăm, divorțăm. Și mergem mai departe, nu? Ioana nu mai are ordin de protecţie. Nu există nici brăţară electronică”, a concluzionat Ilie Năstase.

Ilie Năstase și Ioana s-au căsătorit în anul 2019, bruneta fiind cea de-a cincea soție a fostului lider ATP, după căsniciile cu Dominique Grazia, Alexandra King, Amalia Năstase și Brigitte Pastramă.

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Sursă foto: Instagram, Profimedia

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