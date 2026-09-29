Cătălin Moroșanu și soția sa trăiesc o poveste de dragoste la distanță. Cine este și cu ce se ocupă Georgiana: „Nu mă așteptam să fie așa de înțepată”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Georgiana și Cătălin Moroșanu trăiesc o poveste de dragoste de 24 de ani, în ciuda distanței. Ea, medic stomatolog și manager în Iași, iar el, fost luptător și antreprenor ce locuiește în București.

Cătălin și Georgiana Moroșanu trăiesc separat

Georgiana Moroșanu, soția celebrului fost luptător Cătălin Moroșanu, preferă discreția în viața publică, concentrându-se pe cariera sa de medic stomatolog și manager de spital în Iași. Spre deosebire de soțul său, obișnuit cu lumina reflectoarelor, Georgiana își dedică timpul familiei și profesiei.

Cei doi sunt împreună de peste 20 de ani, după ce s-au cunoscut în adolescență, la Iași, când Georgiana avea doar 16 ani, iar Cătălin, 17. Prima lor întâlnire a avut loc într-un parc, iar de atunci au rămas nedespărțiți.

„Ea avea 16 ani, eu 17 ani. Am rămas împreună, a fost lângă mine și când stăteam la cămin și împărțeam împreună o conservă de ton sau ceva și acum a rămas lângă mine când i-am oferit totul”, a povestit Cătălin Moroșanu, citat de Libertatea.

În 2012, cei doi și-au oficializat relația, iar astăzi sunt părinții a doi copii – fiica Natalis și un băiețel venit pe lume în 2021. Chiar dacă viața lor de familie este una atipică, cu locuințe în orașe diferite, iubirea și respectul reciproc i-au ajutat să depășească provocările.

Citește și: Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav, a împlinit 10 ani. Imagini rare cu micuța, în compania tatălui său

Citește și: Alina Pușcău, analiză importantă după a treia ședință de chimioterapie. Ce speranțe are după PET-CT: „Să vedem dacă s-a oprit totul din metastază”

De ce au ales să locuiască în orașe diferite

În timp ce Cătălin Moroșanu s-a stabilit în București, unde conduce propria academie de sport, Georgiana locuiește în Iași alături de cei doi copii. Distanța dintre cele două orașe este o provocare, însă cuplul a găsit o soluție: Cătălin face naveta cât de des poate, reușind astfel să păstreze echilibrul între carieră și viața de familie.

Georgiana Moroșanu este o prezență rară la evenimentele publice, preferând să rămână departe de agitația mediatică, chiar și atunci când Cătălin se bucură de notorietate în sport și televiziune.

Citește și: Denise Rifai revine la TV după plecarea de la „Furnicuțele”. Pe ce post o vom vedea

Citește și: Anca Dumitra și-a înscris fiul la o grădiniță privată. Cât este taxa anuală pentru o educație aleasă

Cu ce se ocupă Georgiana Moroșanu

În timp ce Cătălin Moroșanu strălucește în lumina reflectoarelor, Georgiana își construiește o carieră solidă în domeniul medical. Absolventă a două facultăți, Economie și Stomatologie, ea este medic stomatolog și manager al unui spital din Iași.

Devotamentul și determinarea ei au fost lăudate chiar de soțul său, care a recunoscut că a fost surprins de autoritatea și abilitățile de lider ale Georgianei.

„Nu mă așteptam ca ea să fie un bun manager, să aibă acea autoritate de a conduce oamenii. Ea este managerul unui spital de stomatologie și nu mă așteptam să fie așa de înțepată. Eu mereu o vedeam plăpândă, firavă, liniștită și deodată o văd șefă”, a declarat Cătălin Moroșanu.

Acasă, însă, lucrurile stau diferit. Fostul luptător a povestit cu umor că Georgiana „o face pe șefa doar când îmi las hainele aruncate pe jos” și că, deși ea este cea care ia deciziile, relația lor este bazată pe respect reciproc și sprijin.

„Până la urmă, consider că femeia este oglinda bărbatului și mă bucur că împreună reușim să facem un cuplu frumos”, a adăugat acesta.

Deși rar prezentă în lumina reflectoarelor, Georgiana Moroșanu atrage întotdeauna privirile atunci când participă la evenimente alături de soțul său. Recent, cei doi au fost nași la nunta lui TJ Miles cu Francisca, iar Georgiana a impresionat printr-o apariție elegantă, purtând o rochie roșie lungă care i-a subliniat rafinamentul și feminitatea.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cătălin și Georgiana Moroșanu

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News