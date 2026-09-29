Alexandru Constantin, dezvăluiri despre depresia prin care a trecut. Prezentatorul a povestit cum și-a schimbat viața: „Mi-am promis” 

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Prezentatorul Alexandru Constantin își serbează astăzi, 29 septembrie, ziua de naștere. El a mărturisit că trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața lui și că și-a schimbat radical viața, după ce a învins depresia. Prin ce a trecut și cum se simte acum jurnalistul.

Alexandru Constantin, despre lupta cu depresia

Colegul Marei Bănică a vorbit despre cum s-a confruntat cu depresia și ce a făcut ca să iasă din acea perioadă neagră din viața lui. Jurnalistul și-a promis că nu va mai ajunge niciodată în acel punct, iar după ce a învins depresia, a făcut o serie de schimbări în viața lui.

„Dacă trag o linie astăzi, cred că cel mai mult îmi place omul care am devenit și felul în care am învățat să-mi trăiesc viața. În urmă cu mai bine de un an, după ce am depășit o depresie diagnosticată, mi-am promis mie însumi că voi avea viața pe care mi-am dorit-o mereu. Și m-am ținut de cuvânt. De atunci, am schimbat totul: m-am mutat într-o casă nouă, mi-am reorganizat afacerea, proiectele profesionale au crescut spectaculos, am început un stil de viață echilibrat cu sport și alimentație sănătoasă, dar cel mai important — am învățat să am relații mult mai sănătoase și mai curate cu cei din jur”, a spus Alexandru Constantin conform Spynews.ro.

Citește și: Mara Bănică are un noul coleg la Spynews TV Live. Alexandru Constantin i se alătură din 31 august

Alexandru Constantin: „Sunt recunoscător pentru liniștea pe care o am acum”

Jurnalistul a vorbit despre echilibrul pe care l-a găsit după ce și-a dat demisia recent. El spune că iubește ce face acum și faptul că are parte de liniște este o mare realizare pentru el.

„Profesional, mă bucur că am rămas consecvent și că am construit totul pe munca mea, pas cu pas. Sunt de aproape 20 de ani în televiziune, am proiectele mele de suflet, podcastul, studioul, iar faptul că pot face zilnic ce iubesc e o mare realizare. Dar cel mai recunoscător sunt pentru liniștea pe care o am acum. Pentru sănătate, pentru familie și pentru oamenii puțini, dar adevărați, pe care îi am aproape. La vârsta asta simt că sunt în cel mai bun punct al vieții mele și încep noul an cu recunoștință și multă energie pentru tot ce urmează”, a adăugat prezentatorul TV pentru aceeași sursă.

Urmărește-ne pe Google News