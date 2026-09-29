Cum se înțelege soția lui Tavi Colen cu fiul ei vitreg. Emma a povestit un episod emoționant dintre ea și Mario: „Știu din povești” 

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Emma, soția lui Tavi Colen, a vorbit despre relația pe care o are cu Mario, fiul ei vitreg. Vedeta de radio a povestit un episod emoționant pe care l-a trăit alături de fiul partenerului său, pe care îl știe încă de când era copil.

Ce relație este între Emma de la Zu și fiul ei vitreg

Emma și Tavi Colen formează unul dintre cele mai puternice cupluri din showbizul românesc. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când vedeta se ocupa de organizarea de evenimente la un hotel din Brașov.

Cântărețul are un băiat dintr-o relație anterioară, iar Emma l-a acceptat și a încercat să fie prietenă cu Mario, încă de când acesta era doar un copil.

Relația lor s-a construit în timp, iar Emma recunoaște că apropierea dintre un adult și copilul partenerului nu vine mereu de la sine, existând mereu riscul ca această relație să nu fie una bună mereu. În cazul lor, lucrurile au venit firesc, iar Emma a povestit că a încercat să nu aibă așteptări de la Mario.

Citește și: Cum se înțeleg Emma Ștefan și mama copilului lui Tavi Colen. Femeia l-a acuzat în trecut pe artist că a înșelat-o cu vedeta de la radio

„Este greu să accepți copilul partenerului tău. Nu este ceva ușor, există riscul să nu accepți copilul, există riscul să nu te accepte copilul.

Noi am fost foarte norocoși. Eu iubesc copiii de când sunt. Mario a fost atât de minunat față de mine încât m-a acceptat din prima clipă”, a declarat Emma, invitată în podcastul „Acasă la Măruță”.

Emma: „Acum nu știu dacă aș mai spune da”

Vedeta a recunoscut că nu știe dacă ar mai fi de acord acum să treacă prin aceleași lucruri, referindu-se la acceptarea unui partener care are un copil.

„Spun cu mâna pe inimă că acum, la 38 de ani, nu știu dacă aș mai spune da, pentru că ar fi greu.

Eu, copil fiind, m-am întâlnit cu alt copil. Viața a decis să creștem împreună. Marele meu noroc a fost că acest copil m-a acceptat!

Eu i-am spus lui Tavi: Tavi, eu accept acest trecut al tău care vine cu acest copil minunat, perfect, dar eu nu știu ce să fac cu el. Eu îți propun să nu mă introduci în viața lui. Nu mă pune brusc în fața acestui copil.

Citește și: Tavi Colen, despre nunta cu Emma Ștefan. „Nu spune că-și dorește!” Între ei este o diferență de vârstă de 21 de ani

Ne-am împrietenit de așa natură că nu am mai putut să ne dezlipim. Relația asta bună pe care o am cu Mario este pentru că el mi-a spus da”, a recunoscut Emma.

Momentul emoționant dintre Emma și fiul ei vitreg

Vedeta de radio a povestit un episod emoționant dintre ea și Mario. Ea a fost întrebată dacă băiatul i-a spus vreodată „mamă”, iar ea a a povestit o conversație pe care a avut-o cu copilul.

„Eu i-am spus tot timpul că sunt prietena lui, dar a fost un moment foarte important în viața noastră care ne-a poziționat foarte frumos.

Îl schimbam și el mi-a spus:

– Emma, tu ești mamă vitregă, nu? Eu știu din povești că mamele vitrege sunt foarte rele.

Și i-am spus:

– Mario, între noi doi acest cuvânt, vitreg, nu o să existe niciodată. Eu sunt cine vrei tu să fiu în viața ta. Mi-ar plăcea să fiu prietena ta, mi-ar plăcea să vii la mine oricând simți nevoia.

E o discuție care pe mine m-a impactat foarte mult. Un copil la 5 ani să-ți spună mamă vitregă și să știe ce urmează după asta…

Eu m-am setat să nu am niciun fel de așteptare de la Mario. Acest copil are o mamă, bunici, tată. Eu îl iubesc foarte mult, nu vreau să am așteptări de la el. Nu vreau să sufăr că nu o să vină la mine.

Nu este ușor să accepți un pui de om care nu este al tău”, a mai spus Emma.

Urmărește-ne pe Google News