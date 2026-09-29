Emilia Ghinescu, dezvăluiri rare despre începutul relației cu Viorel Neagoe, care este cu două decenii mai tânăr decât ea: „A fost greu, pentru că eu veneam cu niște preconcepții. Ne dureau vorbele oamenilor”

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Emilia Ghinescu a vorbit deschis despre relația cu Viorel Neagoe, care este mai tânăr decât ea cu aproximativ două decenii. Artista a depășit prejudecățile și a decis să trăiască liber și fericit, indiferent de opiniile celor din jur.

Emilia Ghinescu, dezvăluiri rare despre începutul relației cu Viorel Neagoe, care este cu două decenii mai tânăr decât ea

Emilia Ghinescu a vorbit deschis despre povestea sa de dragoste cu Viorel Neagoe, bărbatul care i-a cucerit inima, deși este cu aproape două decenii mai tânăr decât ea. În cadrul unui interviu la Antena Stars, artista a împărtășit cum a depășit prejudecățile și cum își construiește fericirea alături de partenerul ei.

Relația dintre Emilia Ghinescu și Viorel Neagoe a fost adesea ținta criticilor, însă artista a ales să se concentreze pe ceea ce contează cu adevărat: iubirea și susținerea reciprocă. „Când îți ridici barierele și înțelegi că nu este despre oameni, trăiești fericit și împăcat cu tine și frumos, iar noi asta am decis să facem. Chiar dacă drumul pe care l-am parcurs a fost greu, pentru că eu veneam cu niște preconcepții din spate și ne dureau vorbele oamenilor, ne-am dat seama că singura posibilitate prin care putem să ne trăim frumos viața este să ne asumăm ceea ce trăim”, a declarat Emilia Ghinescu.

Artista recunoaște că anul 2025 nu a fost lipsit de provocări, însă relația lor a continuat să se întărească. „Ne înțelegem tare bine și mă bucur foarte mult. Mă bucur că am găsit un om care să mă înțeleagă”, a adăugat ea, evidențiind cât de important este sprijinul partenerului în viața ei.

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Ce relație are Emilia Ghinescu cu viitoarea noră

Emilia Ghinescu se bucură de o relație solidă cu fiul său, Andrei, și viitoarea noră. Cântăreața are trei copii, doi din fosta căsnicie cu George Turcu, Andrei Roberto și Erika Maria, și o fiică, Anastasia, din fosta relație de 13 ani cu Sebastian Albăstroiu.

Artista a dezvăluit că relația fiului ei durează de patru ani, dar până în prezent nu s-a discutat despre nuntă. Emilia pune fericirea lui Andrei pe primul loc și afirmă că nu are obiecții față de iubita acestuia, atât timp cât el se simte împlinit.

„Pe mine mă interesează fericirea copilului meu. Atâta timp cât copilul meu este bine și fericit, și eu sunt fericită. Eu și Andrei avem o comunicare extraordinar de bună. El îmi seamănă extrem de mult mie la caracter. Există un singur lucru cu care eu pot să îl manipulez pe Andrei și o spun cu asumare, fiindcă el știe. Și anume, când vine vorba de mine. Dacă eu mă supăr, el vine și discutăm și rezolvăm problemele”, a explicat artista, citată de Spynews.

Foto: Instagram

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