Cum s-au cunoscut Emilia Ghinescu și iubitul mai tânăr cu 20 de ani: „Vorbim de aproape șase luni”. Ce relație are Viorel Neagoe cu copiii artistei

Emilia Ghinescu a dezvăluit cum l-a cunoscut pe iubitul ei, Viorel Neagoe, care este cu aproximativ 20 de ani mai tânăr decât ea.

Cum s-au cunoscut Emilia Ghinescu și iubitul mai tânăr, Viorel Neagoe

La 47 de ani, interpreta de muzică populară Emilia Ghinescu formează un cuplu cu un bărbat cu aproximativ 20 de ani mai tânăr decât ea.

După ce s-a zvonit că s-ar fi cunoscut pe rețelele sociale, artista a dezvăluit cum s-au cunoscut de fapt și de cât timp formează un cuplu. Emilia Ghinescu și Viorel Neagoe s-au cunoscut la nunta surorii lui.

„Ne-am cunoscut la nunta surorii lui. Deci, să nu se mai scrie că ne-am cunoscut pe Internet. Nu-mi place să cunosc oameni pe Internet, nu răspund oamenilor de pe Instagram, să ies la mesaje, sau… Consider că o relație nu se începe pe o rețea de socializare”, a declarat Emilia Ghinescu, în emisiunea Spynews TV, găzduită de Mara Bănică.

Potrivit informațiilor de pe rețelele sociale, Viorel Neagoe este din Șerbănești, Argeș, locuiește în Pitești și a absolvit Universitatea Politehnică din București în 2022. Astfel, Neagoe ar avea în jur de 27 de ani, vârsta fiului Emiliei.

Cum a cucerit-o Viorel Neagoe pe Emilia Ghinescu

Relația lor, care durează de aproximativ jumătate de an, se bazează pe respect și compatibilitate. Emilia apreciază maturitatea lui Viorel, o calitate care i-a câștigat încrederea.

„Eu nu trăiesc pe sub pământ. Mergem împreună la evenimente, mergem la cumpărături, la mall. Vorbim de aproape șase luni. Are maturitatea în gândire a unui om de vârsta mea. Altfel, dacă nu mă înțelegeam cu el ca om, nu stăteam nici măcar de vorbă”, a mărturisit solista, potrivit Spynews.ro.

Emilia Ghinescu a spus și că nu se gândește la căsătorie, dar și ce relație are noul ei iubit cu copiii ei. Cântăreața are trei copii, doi din fosta căsnicie cu George Turcu, Andrei Roberto și Erika Maria, și o fiică, Anastasia, din fosta relație de 13 ani cu Sebastian Albăstroiu.

„Eu nu mă gândesc la căsătorie. Am fost într-o relație 13 ani și eu în toată acea perioadă mi-am dorit să fiu într-o familie, să fiu căsătorită. Nu s-a vrut din partea cealaltă. Cu copiii s-a văzut, se salută și doar atât”, a spus vedeta.

