Alina Pușcău, analiză importantă după a treia ședință de chimioterapie. Ce speranțe are după PET-CT: „Să vedem dacă s-a oprit totul din metastază”

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Alina Pușcău trăiește un adevărat coșmar după ce a descoperit că are cancer. Vedeta urmează acum să facă un PET-CT, după cea de-a treia ședință de chimioterapie, pentru a vedea răspunsul organismului după terapie. Fotomodelul spune că are emoții, dar își păstrează speranța.

Alina Pușcău, pas important în lupta cu cancerul

Vedeta a fost diagnosticată cu cancer de sân metastatic și a anunțat că va face un PET-CT, o investigație folosită pentru a vedea evoluția bolii și răspunsul la tratament.

Ea a vorbit despre emoțiile care o încearcă înainte de investigație și speră că tratamentul a avut efect. Ea a vorbit și despre reacțiile de după chimioterapie cu care s-a confruntat.

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„Astăzi fac PET scan-ul. Acum două luni de zile m-am rugat să vă rugați pentru voi și m-am rugat și eu pentru voi, mă duc la Sfântul Nectarie în fiecare duminică. Sunt super fericită, după a treia ședință se face PET scan-ul și se vede diferența de tratament. Să vedem dacă tratamentul merge și s-a oprit totul din metastază. Sunt fericită pentru că cred că va fi un miracol. Așa simt eu în inima mea”, a declarat Alina Pușcău pe Instagram.

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PET-CT-ul urmează să arate dacă metastazele au încetat să evolueze și dacă tumorile s-au micșorat ca răspuns la ședințele de chimioterapie.

Tumorile i s-au răspândit la nivelul oaselor

Alina Pușcău urmează un tratament în Statele Unite, după ce a aflat că are cancer de sân metastatic, cu tumori care s-au răspândit inclusiv la nivelul oaselor.

Ea face la fiecare trei săptămâni câte o ședință de chimioterapie și a explicat că după fiecare tratament, are nevoie de câteva zile pentru a își reveni.

„Acum sunt în drum spre spital să fac intervenția de chimio și imunoterapie. O fac odată la 3 săptămâni. Nu o să fie așa ușor. Zece zile sunt complet…nu mai știu de mine. Nu mai am lumină în mine. Sunt foarte jos. Nu este ușor, este greu. Vreau să le încurajez pe femeile care trec prin această situație. Vă iubesc și vă îmbrățișez. Să mergem cu Dumnezeu înainte și o să fie bine”, a declarat Alina Pușcău pentru Spynews TV Live.

Ea a explicat că primele ședințe i-au adus dureri puternice și a ajuns inclusiv la spital pentru tratament.

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