Cum se înțeleg Emma Ștefan și mama copilului lui Tavi Colen. Femeia l-a acuzat în trecut pe artist că a înșelat-o cu vedeta de la radio

Tavi Colen și Emma Ștefan au oferit detalii rare din căsnicia lor. Artistul și gazda matinalului de la Radio ZU formează un cuplu discret de mai bine de un deceniu. La fel de discreți au fost și atunci când au decis să se căsătorească religios, preferând să țină evenimentul doar pentru ei.

Cum se înțeleg Emma Ștefan și mama copilului lui Tavi Colen

Tavi Colen (57 de ani) și Emma Ștefan (38 de ani) formează un cuplu discret de mai mulți ani. Vara trecută, artistul a anunțat că el și Emma s-au căsătorit religios. Recent, în emisiunea „Viața fără filtru”, de la Antena Stars, Tavi și Emma au oferit detalii rare despre viața lor de familie.

Tavi Colen a vorbit deschis despre cât de implicată a fost și este Emma Ștefan în creșterea fiului său, Mario (18 ani), pe care îl are dintr-o fostă relație. Artistul și mama fiului său, Elena, s-au despărțit în anul 2011. La acea vreme, femeia l-a acuzat pe muzician că i-a fost infidel cu Emma, care-i era încă de atunci colegă de trupă.

„Acum ele stau de vorbă, se consultă ce trebuie să luăm băiatului. Au devenit apropiate datorită Emmei. Emma a făcut posibil acest lucru”, a dezvăluit Colen, potrivit Spynews.ro.

„Am fost criticată și etichetată că sunt un eșec”

Tavi Colen a vorbit cu admirație despre Emma Ștefan și implicarea ei în creșterea lui Mario.

„Mă îndrăgostesc în fiecare zi de ea pentru că văd cum îl educă pe fiul meu. (…) L-a crescut de la vârsta de 2 ani, aproape 3 ani. Astăzi dacă i-ai vedea ce discuții au nu ai putea să faci diferența dacă e mama lui reală sau nu. El are foarte mare încredere în ea și culmea este că iau ei hotărâri. Organizează chestii, fără să mă întrebe. Mă anunță că trebuie să facem asta. O ador pentru cum îl educă”, a mai spus Tavi, potrivit sursei citate.

La rândul ei, Emma a spus că îi este profund recunoscătoare lui Tavi pentru că i-a oferit șansa de a fi mamă.

„Pe parcursul anilor nu am spus-o niciodată, dar o să o spun acum. (…) Am fost criticată și etichetată că sunt un eșec pentru că nu am devenit mamă. (…) Mario este sufletul meu. Mario mi-a arătat și mi-a demonstrat că noi, în esență, venim pe lume niște ființe foarte bune. (…) Eu nu am cuvinte să îi mulțumesc lui Tavi pentru cadoul ăsta pe care mi l-a făcut practic, pentru că vezi, nu am doar un om bun lângă mine, am deja doi bărbați foarte buni lângă mine”, a spus Emma de la ZU.

Cum a început povestea de dragoste dintre ei

Tavi Colen și Emma Ștefan s-au cunoscut prin prisma pasiunii comune pentru muzică. Întâi au fost colegi de trupă, în timp relația lor de prietenie transformându-se într-una de iubire. La acea vreme, Tavi încă forma un cuplu cu mama fiului său, Elena, care l-a acuzat pe artist de infidelitate.

„Au fost niște mesaje pe care le-am găsit. După ce am văzut mesajele i-am cerut prima oară explicații lui, însă niciodată nu avea un răspuns. Mereu îmi zicea că nu mă interesează, că treaba mea este copilul și casa.

Am căutat-o. I-am cerut explicații pentru ceea ce descoperisem. Ea a fost un pic mai comunicativă, dar tocmai pentru a se eschiva din aceasta problemă, pentru că nu era în beneficiul ei să se afle în această relație. Mi-a spus că nu este adevărat, că erau doar simpli colegi

Nicio femeie cu capul pe umeri nu pleacă de acasă de prea mult bine. Au fost probleme. (…) Un motiv, infidelitatea. Am avut dovezi”, a spus Elena la momentul despărțirii de Tavi, pentru Cancan.

