Bianca Drăgușanu, în lacrimi la priveghiul Mădălinei Apostol: „Îmi este foarte greu”

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Bianca Drăgușanu a participat marți, 15 septembrie, la priveghiul Mădălinei Apostol pentru a-i aduce un ultim omagiu bunei sale prietene. Pe lângă vedetă, la priveghi au mai venit Raluca Dumitru și Claudia Stoica, care au vrut să își ia la revedere de la cea care a fost și iubita lui Nick Rădoi.

Bianca Drăgușanu i-a adus un ultim omagiu Mădălinei Apostol

Bianca Drăgușanu a apărut la capelă îmbrăcată în negru și cu un buchet de trandafiri albe, flori pe care le-a adus pentru Mădălina Apostol. Ajunsă la priveghi, vedeta a izbucnit în lacrimi și și-a îmbrățișat prietenele, care se aflau deja acolo.

„Era foarte frumoasă”, a spus Bianca Drăgușanu printre lacrimi, după ce a intrat în capelă.

Cu toate acestea, vedeta a spus că preferă să păstreze imaginea Mădălinei Apostol pe care o știa, mereu cu zâmbetul pe buze și sufletul tuturor petrecerilor.

„Nu pot să mă gândesc la Mădălina la trecut, îmi e foarte greu să îmi găsesc cuvintele. Eu vreau să mi-o amintesc cum era, sufletul petrecerii, de fiecare dată. Nici nu știu ce să spun, pentru că nu mă așteptam să primesc vestea asta în această dimineață”, a declarat Bianca Drăgușanu, citată de Click.

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Raluca Dumitru, mărturisiri dureroase

Raluca Dumitru și Mădălina Apostol au fost prietene apropiate pe vremea când iubita lui Nick Rădoi deținea clubul Bellagio și organiza acolo diferite evenimente. În ultimii ani, după mutarea Mădălinei în America, relația lor s-a mai răcit, însă cele două au păstrat legătura.

„Eram foarte bune prietene, dar asta în perioada în care ea avea clubul Bellagio și se ocupa de prezentări. Am mai ținut legătura și după câțiva ani, dar, într-adevăr, relația noastră s-a mai răcit când ea s-a mutat în America. Mai vorbeam, dar nu atât de des, iar ultima oară cred că am vorbit cu ea acum câteva luni și mi-a spus că este foarte bine”, a povestit Raluca Dumitru pentru Cancan.

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Fosta asistentă tv a spus că nu a știut niciodată că Mădălina Apostol se confrunta cu depresia și că a mai încercat de câteva ori să-și ia viața.

„Eu nu știam că ea are depresie, eu nu știam că ea a încercat să se mai omoare de câteva ori, pentru că, de fiecare dată când vorbeam, era o persoană optimistă, exact cum o știam eu, tot timpul cu zâmbetul pe buze și sărea în ajutorul oamenilor. Nu știa să spună niciodată nu. Dacă aveai nevoie de ajutor, te ajuta. Am rămas fără cuvinte și cu multe întrebări la care nu am răspuns”, a subliniat Raluca Dumitru.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la priveghiul Mădălinei Apostol

Sursă foto: Viva!, Spynews

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