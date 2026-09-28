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Vești proaste pentru șoferi. Se scumpește rovinieta, de la 1 octombrie 2026. Care sunt noile prețuri 

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Vești proaste pentru șoferii care ies din localitate des. Începând cu 1 octombrie 2026, prețul rovinietei va crește. Noul sistem de tarifare introduce diferențieri în funcție de nivelul de poluare al autoturismelor. Iată care sunt noile prețuri.

Rovinieta se scumpește

Șoferii români vor plăti tarife mai mari pentru rovinietă, în funcție de nivelul de poluare al autoturismelor. De exemplu, șoferii mașinilor electrice vor plăti mai mult pentru o rovinietă. Prețul pentru o zi este de 20 de lei.

Noua formulă de calcul a rovinietei va intra în vigoare de la 1 octombrie 2026. În plus, tariful va ține cont, pe lângă perioada de valabilitate, și de norma de poluare a mașinii. În aceeași reformă este inclus și TollRo, sistemul prin care camioanele vor fi taxate în funcție de distanța parcursă.

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Cele mai mici tarife le vor plăti șoferii cu mașini electrice și cele din categoria Euro IV, în timp ce mașinile Euro III și cele mai vechi vor avea tarife cu aproximativ 25% mai mari.

În sistemul actual, toate autoturismele plătesc aceleași sume, adică 18,5 lei pe zi, 31,5 lei pe 10 zile, 49,95 de lei pe o lună, 84,15 lei pe două luni sau 262,92 de lei pe an. 

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Șoferii autoturismelor Euro III sau mai vechi urmează să plătească cele mai mari tarife după intrarea în vigoare a noului sistem de tarifare. De la 1 octombrie, costul pentru un an va ajunge la  330 de lei. Pentru mașinile Euro IV și Euro V, abonamentul anual va costa 292 de lei, iar șoferii cu mașini Euro VI sau electrice vor beneficia de prețuri mai mici la rovinietele de cel puțin 10 zile. 

Ce prețuri vor avea noile roviniete

O noutate este că taxele pentru traversarea podurilor Fetești-Cernavodă și Giurgeni-Vadu Oii vor fi eliminate, iar șoferii care merg spre litoral și spre Dobrogea nu vor mai achita taxe suplimentare. 

În schimb, transportatorii cu vehicule peste 3,5 tone vor intra într-un nou sistem de taxare. Prin platforma TollRo, plata va fi stabilită în funcție de kilometrii parcurși pe autostrăzi și drumurile naționale.

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De la 1 octombrie, prețul pentru autoturisme se stabilește în funcție de norma de poluare. Șoferii cu mașini Euro VI vor plăti pentru o zi 22 de lei, iar tariful pentru Euro IV și Euro V va fi de 26 de lei. 

Pentru mașinile Euro III și al celor cu norme mai vechi, costul unei roviniete de o zi ajunge la 29 de lei, iar pentru mașinile electrice va costa 20 de lei. 

Și pentru perioadele de 10 zile, tarifele vor fi diferențiate. Rovinieta va costa 30 de lei pentru mașinile Euro 6, 35 de lei pentru Euro 4 și Euro 5 și 39 de lei pentru Euro 3 și normele mai vechi.

Pentru mașinile electrice, rovinieta de 10 zile va costa 27 de lei.

Foto:  Pixabay/ Eugen Visan

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