Siegfried Mureșan merge în Parlament să ceară votul de încredere. Are doar 169 de susținători, deși are nevoie de 233

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Premierul desemnat Siegfried Mureșan urmează să ceară miercuri, 30 septembrie, de la ora 13:00, votul de încredere al Parlamentului pentru programul pe care l-a conceput și care include 372 de măsuri. Guvernul pe care vrea să îl formeze are 16 miniștri, dar pornește din start cu o problemă. El are doar 169 de susținători, deși are nevoie de 233 de voturi.

Trece sau nu Guvernul lui Mureșan de Parlament?

Pentru a fi învestit, cabinetul propus de Siegfried Mureșan are nevoie de cel puțin 233 de voturi. Partidele care au fost de acord cu Cabinetul și care l-au propus pe Mureșan îi aduc doar 169 de voturi, conform înregistrărilor oficiale de pe site-urile celor două Camere.

Diferența de peste 60 de voturi ar trebui negociată în ultimul moment, având în vedere că mai sunt doar 2 zile până la momentul decisiv.

pe 5 mai, Guvernul Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD, AUR și PACE. De atunci, România are Guvern interimar, deși acest interimar este legal, conform Constituției, doar 45 de zile.

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Până acum, președintele Nicușor Dan a desemnat două persoane pentru a construi un Guvern, dar ambele încercări au fost ratate. Primul premier desemnat, Eugen Tomac, s-a retras înainte de a ajunge la votul din Parlament, după ce și-a dat seama că nu are cum să strângă numărul de voturi necesar.

A doua încercare a fost prin liberalul Adrian Vestea, care a ajuns în fața Parlamentului pe 22 iunie pentru a cere votul de încredere, dar a fost respins cu 189 de voturi „pentru” și 23 „împotriva”. Doar 287 de parlamentari din cei 465 au fost prezenți în sală.

Acum, Siegfried Mureșan a fost însărcinat cu formarea unui nou cabinet și a venit ca o propunere comună a PNL, USR și UDMR. Președintele Nicușor Dan a ezitat să îl desemneze, pentru că nu a vrut să riște un nou eșec în Parlament.

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Mureșan a primit mandatul și a început creionarea noului Executiv. Cu toate acestea, îi lipsesc câteva zeci de voturi pentru a putea fi învestit fără probleme și rămâne de văzut dacă le va obține până miercuri sau dacă va fi încă o încercare nereușită de a forma un Guvern.

Ce propune Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan a reușit să pună la punct un program de guvernare în cinci zile, împreună cu partidele care îl susțin. Politicianul l-a depus sâmbătă la Senat, iar programul conține 3372 de masuri, 16 ministere și doar trei vicepremieri.

El vrea să continue reformele lui Ilie Bolojan, dar să pună accentul pe creșterea economică. Totodată, acesta a spus că ar vrea să facă o rectificare bugetară în 30 de zile de la învestire, însă fără ca deficitul să depășească ținta de 6,2 din PIB. Totodată, în programul de guvernare este specificat faptul că bugetul pe anul următor ar fi publicat până la 30 noiembrie.

Cât despre reforma statului, programul ar merge mai departe și ar include reforme precum interzicerea fumului pensiei cu salariul la stat, un ghișeu unic pentru acte, pașapoarte, permise și înmatriculări, dar și reducerea numărului de parlamentari de la 465 la 405.

Foto: Hepta

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