Protest al elevilor față de decizia Senatului privind uniforma obligatorie. Ce spun adolescenții: „Bullying-ul nu poate fi oprit”

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Elevii din România protestează luni, 28 septembrie, față de decizia Senatului de a introduce uniformele școlare obligatorii. Adolescenții au fost îndemnați să vină luni la cursuri îmbrăcați în negru, ca semn de protest față de uniformele obligatorii. Acțiunea este organizată de Consiliul Național al Elevilor, care le cere deputaților să respingă proiectul, care a trecut deja de Senat.

Protest al elevilor față de uniformele obligatorii

Consiliul Național al Elevilor a anunțat un protest cu haine negre luni, față de legea care prevede introducerea uniformei obligatorii în învățământul preuniversitar. Reprezentanții spun că măsura nu va reduce diferențele sociale între elevi, iar soluția nu va duce la minimizarea fenomenului de bullying, ci este doar una „comodă”.

În plus, nici unii părinți nu sunt de acord cu această lege, despre care mulți spun că nu este deloc utilă.

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Elevii spun că acțiunea de protest este menită să atragă atenția deputaților și să respingă legea, care a trecut momentan de Senat.

„Pentru noi, acest protest înseamnă să ne facem vocea auzită, pentru că atunci când această lege a fost propusă, Consiliul Elevilor nu a fost invitat la dezbateri și vocea noastră nu a fost auzită. Iar noi, prin acest protest, sperăm că putem să atragem atenția că voia noastră este un factor decisiv în această promulgare a legii”, a explicat o elevă de la Colegiul Național Bănățean din Timișoara, pentru Antena 3 CNN.

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Aceeași elevă spune că uniforma nu8 rezolvă problema agresiunilor din școli.

„Păi, niciodată uniforma nu a fost problema. Din punctul nostru de vedere, acest bullying apare din răutatea copiilor. Din păcate, bullying-ul este și dacă avem aceeași vestă, dacă toți suntem îmbrăcați, la fel. Bullying-ul poate apărea pentru că ai un telefon diferit, pentru că papucii tăi sunt diferiți, pentru că coafura ta este altcumva. Iar prin acest bullying noi înțelegem de fapt o agresiune și pentru aceste agresiuni dorim să implementăm,

Legea privind uniformele obligatorii a trecut de Senat

Senatul a adoptat luni, 21 septembrie, proiectul care prevede introducerea obligativității uniformelor școlare în învățământul preuniversitar. Au fost 84 de voturi „pentru” și 18 „împotrivă”.

Conform noilor prevederi, elevii vor avea obligația să vină la cursuri în uniformă școlară, conform regulamentului unității de învățământ preuniversitar.

Totodată, modelele, standardele tehnice și elementele componente ale uniformelor școlare vor fi stabilite de Consiliul de administrație al fiecărei școli, cu acordul consiliului reprezentantiv al părinților.

Foto: Pixabay

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