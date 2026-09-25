Băiatul de 4 ani dispărut a fost găsit mort în râul Trotuș. Familia copilului, acuzată de un voluntar că nu a participat la căutări

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Iosif, băiatul de 4 ani care suferea de autism și care a dispărut de acasă, a fost descoperit decedat în râul Trotuș, la 500 de metri de casa sa din Dofteana. Familia nu cunoștea zona, deoarece se mutase recent acolo. Căutările au mobilizat peste 250 de oameni, unul dintre voluntari acuzând familia că nu a participat la căutări.

Băiatul de 4 ani dispărut a fost găsit mort în râul Trotuș

Iosif, băiețelul de doar 4 ani dispărut în Dofteana, județul Bacău, a fost găsit fără viață în râul Trotuș, la aproximativ 500 de metri de casa în care locuia, potrivit Stirileprotv.ro.

Peste 250 de oameni – polițiști, jandarmi, pompieri, pădurari, salvamontiști, dar și localnici și voluntari – au participat la căutări. Eforturile lor au fost intense: au folosit drone, o cameră cu termoviziune și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație, iar operațiunile au continuat și pe timpul nopții. Din păcate, căutările s-au încheiat cu o descoperire tragică.

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Familia copilului, acuzată de un voluntar că nu a participat la căutări

Camerele de supraveghere au surprins ultimele momente în care copilul era în viață. În imagini, acesta aleargă dezorientat pe stradă, la scurt timp după ce a ieșit din curtea casei sale. Potrivit Stirileprotv.ro, familia se mutase de doar o lună și jumătate în Dofteana, iar băiețelul nu cunoștea zona. El locuia cu mama, mătușa și fratele său mai mic, de trei ani.

Unul dintre voluntarii aflați pe teren i-a reproșat mamei că nu participă la căutări. „Noi stăm să-l căutăm, dumneavoastră nu mergeți? Nu vreți să ajutați! Suntem 250 de oameni pe teren. Azi-noapte nu erați, acum la fel, toată noaptea l-am căutat”, i-a strigat voluntarul mamei, potrivit Adevărul. Acesta acuză că familia nu s-ar fi implicat în operațiunile de căutare și că membrii acesteia nu ar fi oferit informații voluntarilor. „Familia… nu știm ce să spunem, îi vedem inconștienți, nu vorbesc cu noi, ne ignoră, nu i-am văzut la căutări deloc, nu răspund la niciun detaliu”, a mai declarat voluntarul.

Foto: Antena 3 CNN

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