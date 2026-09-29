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Bărbatul suspectat că a ucis-o pe Valentina Tănăsie, tânăra găsită într-o valiză pe Olt, s-a predat în Elveția

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.  Actualizat 29.09.2026, 09:51
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Gheorghe Vlăduț Bălțățeanu, suspectat de uciderea iubitei sale de 28 de ani, s-a predat pe 28 septembrie 2026 la poliția din Saint Gallen, Elveția. Autoritățile române urmează să-l preia pentru continuarea anchetei.

Gheorghe Vlăduț Bălțățeanu, suspectat că și-a ucis iubita, s-a predat în Elveția

Gheorghe Vlăduț Bălțățeanu și Valentina TănăsieIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Gheorghe Vlăduț Bălțățeanu, în vârstă de 30 de ani, a fost reținut în Elveția, după ce a fost acuzat că și-a ucis iubita de 28 de ani, Valentina Ionela Tănasie, și i-a ascuns trupul într-o valiză, pe care a aruncat-o în râul Olt. Potrivit G4Media.ro, suspectul s-a predat singur la o secție de poliție din Saint Gallen, pe 28 septembrie, la ora 23:00.

Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, cazul a ieșit la lumină pe 22 septembrie 2026, când un pescar a descoperit o valiză plutind în apropierea barajului Ionești, județul Vâlcea. În interiorul bagajului se afla trupul neînsuflețit al unei tinere. Necropsia a confirmat că moartea a fost violentă, iar leziunile de pe corp – două lovituri la cap și cinci coaste rupte – au indicat o agresiune brutală. Tragedia avusese loc cu o zi înainte, pe 21 septembrie.

„Victima, identificată drept Valentina Ionela Tănasie, originară din județul Dolj, trăia cu partenerul său, Gheorghe Vlăduț Bălțățeanu, într-o comună din județul Vâlcea, fără forme legale. Până la momentul tragediei, nu existau înregistrări oficiale privind conflicte între cei doi”, au declarat reprezentanții IPJ Vâlcea. Totuși, ancheta dezvăluie un alt episod violent: bărbatul ar fi avut un ordin de protecție emis împotriva sa în urmă cu patru ani, în urma unei plângeri depuse de o fostă parteneră.

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Un tată îndurerat cere dreptate

Petre Tănasie, tatăl Valentinei, a declarat pentru presă că fiica sa era o tânără liniștită, dar că relația cu Bălțățeanu era departe de a fi ideală. „Mi-a zis soția că a mai bătut-o. Am vorbit cu fata și mi-a spus că a bătut-o pentru că văzuse că dăduse cuiva cerere pe Instagram. Era o fată cuminte”, a povestit acesta, citat de G4Media.ro. De asemenea, Petre Tănasie a relatat că suspectul a petrecut câteva zile la casa unui prieten din județul Sibiu, înainte de a părăsi țara.

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Căutat internațional, reținut în Elveția

La scurt timp după descoperirea cadavrului, Tribunalul Vâlcea a emis un mandat de arestare preventivă pe numele tânărului. Potrivit Poliției Române, Bălțățeanu a fost dat în urmărire internațională, fiind bănuit că a fugit din țară imediat după comiterea crimei. La o săptămână de la teribilul incident, suspectul a decis să se predea autorităților elvețiene. IPJ Vâlcea a confirmat că el se află acum în custodia poliției din Saint Gallen și că urmează să fie demarate procedurile de extrădare către România.

Un viitor incert și întrebări fără răspuns

Rămâne neclar ce a determinat această tragedie și ce a dus la escaladarea conflictului dintre cei doi. Cu toate acestea, detaliile oferite de anchetatori și declarațiile celor apropiați conturează o poveste de violență domestică care a avut un final tragic. Din păcate, cazul Valentinei Ionela Tănasie este un semnal de alarmă asupra pericolelor din relațiile toxice și asupra nevoii de a acționa la primele semne de abuz.

Foto: Facebook

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