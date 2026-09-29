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Traian Băsescu, concluzii despre Guvernul lui Siegfried Mureșan înainte de votul din Parlament: „Are șanse minime” 

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Anca Lupescu Redactor
.  Actualizat 29.09.2026, 12:23
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Traian Băsescu a vorbit despre Guvernul pe care Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan, încearcă să îl treacă de Parlament și spune că are șanse minime să fie învestit. Fostul președinte s-a întrebat ce ar fi fost dacă actualul șef al statului își făcea treaba de acum trei luni.

Traian Băsescu nu dă șanse de învestire a noului Guvern propus de Siegfried Mureșan

Fostul președinte al României a vorbit despre șansele de învestire ale Guvernului propus de Siegfried Mureșan, spunând că sunt minime. Traian Băsescu spune meritul echipei guvernamentale este că încearcă să rupă un blocaj care vizează alegerile anticipate.

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„Șansele sunt minime și minime au fost de la bun început. Marele merit al acestei echipe guvernamentale și al premierului desemnat este că încearcă să rupă un blocaj care vizează alegerile anticipate. Până acum, din declarații, președintele a spus că nu vrea să audă de alegeri anticipate. Și alți politicieni au spus la fel. Primul obiectiv al acestei încercări politice, pe care cei desemnați în guvern o suportă cu destule atacuri, este să deschidă o șansă de aplicare a Constituției României. Stăm cu un guvern căzut de cinci luni. Este de neconceput așa ceva. Deci, de cinci luni nu avem Guvern. Trebuie rezolvată problema într-un fel sau altul”, a spus Traian Băsescu.

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Politicianul spune că echipa propusă de Mureșan încearcă să obțină votul și să lupte democratic, fără să ia decizii din orgoliu propriu.

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„Iar ce face echipa asta care încearcă că să obțină votul este în primul rând o bătălie pentru deschidere democratică și nu pentru decizii «că așa vreau eu, să nu fie anticipate» sau «așa vreau eu, să nu fie nu știu ce AUR în București» sau mai știu eu unde”, a explicat el.

Ce a spus despre Nicușor Dan 

Băsescu a mai spus că Nicușor Dan ar fi trebuit să își facă treaba acum trei luni, când PSD și PNL i-au nominalizat pe Siegfried Mureșan și pe Sorin Grindeanu.

„Ce-ar fi fost dacă domnul președinte își făcea treaba, iar acum trei luni, când cele două partide (n.red. – PNL și PSD) i-au nominalizat pe Mureșan și pe Grindeanu, avea o opțiune? Ori aveam guvern, ori eram în alegeri anticipate până la ora asta. Dar așa stăm pe loc cu un guvern care nu poate lua decizii, nu poate face rectificarea bugetară, nu poate face bugetul pe 2027”, a continuat Băsescu.

Cu toate acestea, spune politicianul, o veste bună este că România nu va fi retrocedată de agențiile de rating. 

Fostul președinte din perioada 2004-2014 s-a referit apoi la Nicușor Dan: „Ce-ar fi fost dacă domnul președinte își făcea treaba, iar acum trei luni, când cele două partide (n.red. – PNL și PSD) i-au nominalizat pe Mureșan și pe Grindeanu, avea o opțiune? Ori aveam guvern, ori eram în alegeri anticipate până la ora asta. Dar așa stăm pe loc cu un guvern care nu poate lua decizii, nu poate face rectificarea bugetară, nu poate face bugetul pe 2027”.

Foto: Hepta

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