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Curtea de Apel București a decis arestarea lui Călin Georgescu pentru 30 de zile. În acest moment, fostul candidat la prezidențiale se afla sub control judiciar.

Decizia oficială urmează să fie anunțată în cel mai scurt timp. Hotărârea este definitivă, iar Curtea a decis totodată și arestarea preventivă pentru 30 de zile și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, presupusul complice al lui Georgescu.

Călin Georgescu a fost ridicat de polițiști de la locuința sa din Mogoșoaia și dus în Arestul Poliției Capitalei, unde mai mulți susținători de-ai acestuia s-au adunat.

Magistrații au admis astfel contestația DIICOT la decizia Tribunalului de plasare sub control judiciar a lui Georgescu și Rusen.

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Un complet de divergență a fost format pentru decizie

Dosarul fostului candidat la alegerile prezidențiale intră într-o nouă fază extrem de tensionată în instanță. După ce procurorii și apărarea au formulat contestații, judecătorii de la Curtea de Apel nu au reușit să cadă de acord asupra măsurii preventive, astfel că s-a decis formarea unui complet de divergență, potrivit HotNews.

Toată această situație a început pe 21 septembrie, când fostul candidat la prezidențiale a fost reținut pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT. Acesta este cercetat într-un dosar complex, fiind acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituire a unui grup infracțional organizat. La acel moment, el a petrecut o noapte în Arestul Central al Poliției Capitalei.

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Ulterior, Tribunalul București a decis ca fostul candidat să fie cercetat sub control judiciar. Măsura i-a impus mai multe restricții severe, printre care și interdicția de a părăsi țara fără acordul prealabil al autorităților.

Măsura stabilită inițial de instanță nu a mulțumit pe nimeni, motiv pentru care a fost atacată atât de procurorii DIICOT, cât și de către acuzat.

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