Un copil de aproape doi ani a fost eutanasiat. Este cel mai tânăr caz cunoscut de acest fel

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Un copil de aproape doi ani, născut prematur și grav bolnav, a fost eutanasiat în Olanda, țară unde legea permite această procedură pentru suferințe incurabile. Este cel mai tânăr caz cunoscut de acest fel.

Un copil de aproape doi ani a fost eutanasiat

Un copil de aproape doi ani din Olanda a devenit cea mai tânără persoană cunoscută la nivel mondial care a fost eutanasiată, conform unui raport citat de G4Media.ro. Este o poveste care ridică întrebări profunde despre suferință, etică și drepturile pacienților.

Copilul, descris ca având aproape 24 de luni, suferea de multiple afecțiuni grave, inclusiv leziuni cerebrale severe, paralizie cerebrală, deficiențe de vedere, crize epileptice și infecții recurente care au dus la septicemie, conform raportului întocmit de Comitetul pentru avortul târziu și încetarea vieții la nou-născuți și copii. Medicii au recurs la eutanasie prin sedare treptată cu substanțe care induc coma, după ce s-a stabilit că această soluție era singura modalitate de a pune capăt unei suferințe insuportabile.

„Fiecare aspect al «condiției umane» – din punct de vedere al abilităților motorii, al comportamentului și al personalității – era grav afectat, iar starea sa nu urma să se îmbunătățească”, menționează raportul. La aproape doi ani, dezvoltarea copilului era comparabilă cu cea a unui bebeluș de șase săptămâni.

Un cadru legal unic în lume

Eutanasia pentru copiii cu vârste între 1 și 12 ani este legală în Olanda din 2024, țara fiind cunoscută pentru legislația sa progresistă. Decizia poate fi luată doar dacă suferința este insuportabilă și fără speranță de recuperare, iar părinții trebuie să fie consultați în proces. Olanda a fost prima țară care a legalizat eutanasia în 2002, pentru adulți cu boli incurabile, iar ulterior și pentru copii sub 1 an și peste 12 ani, înainte de extinderea regulilor pentru grupa 1-12 ani.

Belgia, vecina Olandei, a făcut un pas similar în 2014, devenind prima țară care a permis eutanasia pentru copiii de orice vârstă. Totuși, cazurile rămân extrem de rare și supuse unor criterii stricte.

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Decizia părinților, validată de medici

În cazul de față, părinții au decis împreună cu medicii să recurgă la această procedură, după ce toate alternativele paliative au fost considerate ineficiente. Raportul detaliază faptul că o opinie secundară a confirmat că „suferința insuportabilă era clar vizibilă”. Cu toate acestea, ancheta comisiei a remarcat că, în anumite momente, crizele epileptice ale copilului nu erau continue, ceea ce a stârnit discuții despre momentul potrivit pentru o astfel de decizie.

„Epilepsia provoca un disconfort considerabil, dar crizele epileptice nu erau continue. Concluzia lor a fost că existau încă alternative rezonabile, precum opțiuni paliative și alte medicamente care ar fi putut duce la un control mai bun al crizelor epileptice”, se precizează în raportul detaliat de G4Media.ro.

O dezbatere globală

Acest caz readuce în discuție limitele etice și morale ale eutanasiei, mai ales în cazul copiilor. Deși Olanda și Belgia sunt lideri în acest domeniu, multe alte țări consideră această practică ilegală. Medicii olandezi care efectuează eutanasii fără respectarea reglementărilor riscă până la 12 ani de închisoare.

În ciuda controversei, susținătorii acestei practici afirmă că ea oferă o soluție umană pentru cazurile în care durerea nu poate fi ameliorată. Rămâne însă un subiect sensibil, care necesită echilibru între compasiune și respectarea vieții, mai ales în contextul celor mai vulnerabili pacienți.

Foto: Shutterstock.com

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