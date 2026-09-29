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De ce niciuna dintre căsniciile lui Teo Trandafir nu a rezistat. Ce greșeală a făcut

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Anca Lupescu Redactor
.  Actualizat 29.09.2026, 16:58
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Teo Trandafir este una dintre cele mai longevive și apreciate apariții pe micile ecrane din România, însă a ales mereu să fie discretă când a venit vorba despre viața personală. Recent, ea s-a deschis și a vorbit despre viața ei amoroasă și cele două căsnicii nereușite care s-au încheiat cu divorțuri. Ce greșeală a făcut prezentatoarea Tv și ce sfaturi le-a dat femeilor de acasă.

Teo Trandafir, motivele celor două divorțuri. De ce nu i-au rezistat căsniciile

Vedeta a avut două căsnicii. Prima oară s-a căsătorit cu Alexandru Trandafir în 1990, iar căsnicia a durat șase ani. 

teo trandafir cu maiaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 12)

Ulterior, în 2012, ea s-a căsătorit cu fostul jucător de rugby Constantin Iosef, iar această relație a durat doar șase luni.

Vedeta a vorbit despre faptul că, deși a avut mai multe relații de-a lungul vieții, doar două dintre ele s-au concretizat în fața ofițerului Stării Civile.

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„De două ori. Și dacă stai să te gândești, am fost cu doi bărbați… am stat și m-am gândit acum o săptămână… Pe lângă altar am mai fost și în alte părți, dacă înțelegi ce vreau să spun, adică am fost de două ori la altar, dar nu de două ori am picat cloță. Am avut mai multe relații, dar cu ăștia m-am măritat pentru că unul era la vremea respectivă pilot de vânătoare supersonic pe MiG-21.”4

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De ce a divorțat de ambele dăți 

Teo Trandafir a povestit despre motivele care au dus la divorț au fost diferite în prima căsnicie față de a doua. Prezentatoarea Tv a vorbit despre al doilea mariaj și a spus că „a ars relația” prea devreme, explicând că ea și fostul ei partener erau permanent împreună sau erau mereu conectați prin intermediul telefonului. 

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„Păi nu e de fiecare dată la fel. Prima oară eram prea tineri, cred, și a doua oară am ars relația. Că a fost atât de mișto… A doua oară m-am măritat cu un campion la rugby, care a jucat în echipa națională, adică un bărbat adevărat, dar ne-am iubit atât de mult, sau cel puțin eu l-am iubit atât de mult, încât am ars relația.

Pentru că noi eram tot timpul, tot timpul pe telefon. Bă, dar tot timpul. Nu e bine, să nu faceți asta. Nu, nu, nu, nu. Dă-i libertatea lui, să-ți dea libertatea ta, vă vedeți pe FaceTime, nu zice nimeni. Dar noi o țineam așa. Eu eram la filmări, trebuia să pun, trebuia, îmi plăcea să pun telefonul în așa fel încât să mă poată vedea, chiar dacă era în Franța. El la fel, mergea cu telefonul în mână să-mi arate muzee.

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După care urma partea a doua, care a fost bombă! Bombă! Adică nu mai trăisem așa ceva. Și când mănânci ceva foarte bun, mai vrei și mai vrei. La un moment dat se termină oala, se termină ciorba, se termină pasiunea, se termină treaba. Deci cred că asta…”

Ce sfat le-a oferit femeilor de acasă

Teo Trandafir le-a oferit femeilor de acasă o lecție importantă, după cele două divorțuri.

„Vă sfătuiesc să nu ardeți relațiile. Ele sunt făcute să fie protejate, avem nevoie fiecare de timpul lui, de momentele lui. Există trei elemente într-o relație: eu, tu și noi. Noi voiam amândoi să fim noi. Nu tu, nu… noi. Eu. Eu. Cu tine. Cu tine. Nu merge așa!”, a spus Teo.

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