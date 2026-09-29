Arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis la 30 de ani. Mesajul transmis înainte de a-și pune capăt zilelor

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Arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis la 30 de ani, luni, 28 septembrie 2026, împușcându-se cu o armă pe care o deținea. Înainte de a-și lua viața, acesta a transmis un mesaj prin care își anunța decizia, precum și motivul pentru care apela la acest gest extrem.

Arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis

Gheorghe Moldovan, un arbitru în vârstă de doar 30 de ani, și-a pus capăt zilelor în dimineața zilei de luni, 28 septembrie 2026. Înainte de a recurge la gestul extrem, arbitrul a postat un videoclip emoționant pe rețelele sociale, în care a vorbit despre suferința acumulată și despre relația dificilă cu fosta sa soție, Irina Vasilcan.

În materialul video, Moldovan a mărturisit: „Cu tristețe vin și cu un ultim videoclip și cu cireașa de pe tort. Asta este. Sper ca acest videoclip să ajungă la cât mai mulți. Iată, a venit și momentul unde spun că din cauza soției mele, Irina Vasilcan, fost Moldovan, am ajuns la etapa unde să îmi pun capăt zilelor. Vreau să vă spun că în tot acest timp, deja de un an de zile, lucrurile care mi s-au spus: «vreau să mori, vreau să scap de tine, vreau să dispari din viața mea, dacă aș putea te-aș băga la pușcărie, dacă ai muri m-aș simți mai bine»”.

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Cuvintele care l-au împins spre suicid

În continuare, el a explicat suferința resimțită și decizia sa dramatică.

„Și eu le-am spus și părinților mei și socrilor. Iată lucrurile acestea au ajuns la limită. Eu iau decizia, am închis și m-am dus, eu mi-am făcut viața. Dar pentru că ea a spus că «fericirea mea ține de lipsa ta. Dacă tu ai dispărea, dacă ai muri, eu aș fi foarte fericită». De asta, pentru că eu am iubit-o totuși, eu am ținut la fata asta, eu vreau să o fac fericită. Pentru că nu am fost în stare, cum a spus ea, ca să o fac fericită cu prezența, cu ceea ce am încercat mereu, o să o fac fericită cu lipsa mea. De asta, eu nu o să mai fiu cred că în viață. Asta este ultimul meu mesaj”, a transmis Gheorghe Moldovan înainte de a se împușca.

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Gheorghe Moldovan, ultimul mesaj pentru familia sa

Pe lângă acest video, Gheorghe Moldovan a lăsat un mesaj profund emoționant pentru familia sa pe Facebook. În postarea sa, el și-a exprimat dragostea necondiționată pentru cei dragi și regretul de a nu fi putut retrăi momentele frumoase din trecut.

„Dacă aș putea da timpul înapoi măcar cu 10 ani, aș face multe lucruri diferit. Dar un lucru știu sigur: dragostea mea pentru voi ar fi fost necondiționată. Familia mea biologică, sângele meu, oamenii alături de care am crescut… poate nu am știut întotdeauna să arăt cât de mult însemnați pentru mine. Astăzi înțeleg că timpul nu se mai întoarce și că unele momente nu mai pot fi retrăite. Dar iubirea și recunoștința rămân. Vă iubesc. Și dacă aș mai avea încă o dată cei 10 ani, v-aș iubi și mai mult, v-aș prețui și v-aș spune mai des cât de mult însemnați pentru mine”, a scris arbitrul în mediul online.

Sursă foto: Facebook

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