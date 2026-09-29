Vila din Toscana, pe banii susținătorilor. Călin Georgescu ar putea primi cadou locuința de 1.2 milioane euro

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Susținătorii lui Călin Georgescu au inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a-i cumpăra o vilă în Toscana. Vila de lux, în valoare de 1,2 milioane de euro, a devenit un vis pentru fostul candidat, după ce procurorii i-au pus sechestru pe proprietatea din Mogoșoaia.

Susținătorii lui Călin Georgescu vor să îi cumpere vila din Toscana

Susținătorii fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, au lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a-l ajuta să achiziționeze o vilă de lux în Toscana, evaluată la aproximativ 1,2 milioane de euro. Inițiativa vine în contextul în care procurorii DIICOT au pus sechestru pe vila acestuia din Mogoșoaia, estimată la peste 500.000 de euro, într-un dosar de înșelăciune.

Potrivit Spynews, donațiile au început să curgă, chiar dacă mulți dintre simpatizanți se confruntă cu dificultăți financiare.

Călin Georgescu și-a exprimat dorința de a se retrage într-o casă elegantă din Toscana, împreună cu familia sa. Planurile includ dotări de lux și chiar o anexă pentru servitori, potrivit informațiilor apărute în public.

Deși problemele legale au complicat achiziția, susținătorii săi au decis să intervină. Prima donație, în valoare de 1.000 de euro, a fost făcută de un fan generos.

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Gestul a inspirat și alți admiratori ai fostului politician, unii dintre ei fiind dispuși să contribuie chiar din puținul pe care îl au.

Un exemplu impresionant este cel al unei femei cu pensie de boală de 1.281 lei, care și-a exprimat dorința de a sprijini financiar această cauză.

„Pentru el, sunt gata să fac orice sacrificiu”, ar fi declarat ea, conform publicației menționate anterior.

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Campania a adunat atenție și controverse, dat fiind că mulți dintre donatori se confruntă cu probleme financiare majore.

Reacția lui Călin Georgescu nu a întârziat să apară. Acesta a declarat că, deocamdată, nu are nevoie de sprijin financiar.

„Nu e cazul. Dacă va fi cazul, doar eu, casa de avocatură și familia mea dăm detalii să fim sprijiniți financiar. Dar nu e cazul”, a precizat el, citat de aceeași sursă.

Totuși, mesajul său nu a descurajat mobilizarea simpatizanților.

Sursă foto: Hepta

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