Vila din Toscana, pe banii susținătorilor. Călin Georgescu ar putea primi cadou locuința de 1.2 milioane euro

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Susținătorii lui Călin Georgescu au inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a-i cumpăra o vilă în Toscana. Vila de lux, în valoare de 1,2 milioane de euro, a devenit un vis pentru fostul candidat, după ce procurorii i-au pus sechestru pe proprietatea din Mogoșoaia.
Susținătorii lui Călin Georgescu vor să îi cumpere vila din Toscana
Susținătorii fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, au lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a-l ajuta să achiziționeze o vilă de lux în Toscana, evaluată la aproximativ 1,2 milioane de euro. Inițiativa vine în contextul în care procurorii DIICOT au pus sechestru pe vila acestuia din Mogoșoaia, estimată la peste 500.000 de euro, într-un dosar de înșelăciune.
Potrivit Spynews, donațiile au început să curgă, chiar dacă mulți dintre simpatizanți se confruntă cu dificultăți financiare.
Călin Georgescu și-a exprimat dorința de a se retrage într-o casă elegantă din Toscana, împreună cu familia sa. Planurile includ dotări de lux și chiar o anexă pentru servitori, potrivit informațiilor apărute în public.