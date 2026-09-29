Opoziția de la Chișinău a inițiat procedura de suspendare a Maiei Sandu. Ce acuzații îi sunt aduse președintei Republicii Moldova

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Opoziția din Parlament a anunțat inițierea procedurii de suspendare a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Ea este acuzată de uzurparea puterii, subminarea statului de drept, arogări abuzive de atribuții, dar și de imixtiuni în sistemul de justiție.

Maia Sandu ar putea fi suspendată din funcția de președintă a Republicii Moldova

Fracțiunile din opoziția parlamentară de la Chișinău au început procedura de suspendare a Maiei Sandu. Reprezentanții celor cinci fracțiuni din opoziție au făcut o conferință de presă în care au anunțat înregistrarea proiectului cu „50 de pagini de învinuiri”.

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Opoziția vorbește despre „„degradarea semnificativă a situaţiei generale în ţară pe plan social, economic, politic, inclusiv în comparaţie cu situaţia de la recunoaşterea caracterului captiv al statului prin hotărârea Parlamentului din 8 iunie 2019”.

Ce acuzații i se aduc

Inițiativa a fost anunțată de reprezentanți ai tuturor fracțiunilor din opoziție. Aceștia acuză președintele Republicii Moldova de modul de administrare a statului prin încălcarea principiului separării puterilor în stat.

Maia Sandu este acuzată și de uzurparea puterii de stat prin „subminarea statului de drept și a democrației”.

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„Condamnăm modul de administrare a statului de către actuala guvernare prin încălcarea principiului separării puterii în stat şi prin arogarea abuzivă de către preşedintele a competenţelor celorlalte ramuri ale puterii de stat. Constatăm o situaţie extrem de gravă în domeniul justiţiei, al garantării şi protejării drepturilor omului. (…) Iniţiem procedura de suspendare din funcţie a preşedintelui R. Moldova, Maia Sandu, care a comis în mod repetat fapte grave de încălcare a Constituţiei şi legilor ţării.

Este vorba de uzurparea puterii de stat prin subminarea statului de drept, a democraţiei şi a principiului separaţiei puterilor în stat, subminarea ramurii puterii legislative, manifestată prin încălcarea procedurii de desemnare a candidatului la funcţia de prim-ministru, subminarea ramurii puterii executive prin înaintarea ilegală a unor indicaţii Guvernului, subminarea ramurii puterii judecătoreşti prin exercitarea neconstituţională a atribuţiilor prezidenţiale, imixtiunea în activitatea organelor procuraturii şi subminarea independenţei, integrităţii şi suveranităţii R. Moldova”, se arată în declaraţia opoziţiei parlamentare.

Președinta Republicii Moldova este acuzată și de încălcarea „obligației de imparțialitate politică”, după ce, conform opoziției, a recrutat personal candidați pentru lista personală a PAS.

„Este vorba de recrutarea personală a candidaţilor pentru lista personală a PAS, condiţionarea publică a fondurilor europene de votul la alegerile locale generale în favoarea PAS. Implicarea directă în campanii electorale parlamentare şi locale în susţinerea PAS.

Încălcarea drepturilor omului. Reţinem manifestările de segregare a societăţii pe criterii geopolitice şi politice, prin împărţirea cetăţenilor în cetăţeni buni, adică cei ce susţin PAS, şi duşmani ai statului sau agenţi străini. Relevăm abuzurile manifestate prin lipsirea arbitrară de cetăţenie a unor persoane care au obţinut inclusiv cetăţenia prin naştere, acţiuni ce sunt în contradicţie cu convenţiile internaţionale”, se mai arată în declaraţia opoziţiei.

Foto: Hepta

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