Mario Iorgulescu, bun de plată. Fiul lui Gino Iorgulescu este obligat să plătească despăgubiri de 2,2 milioane lei

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Mario Iorgulescu trebuie să plătească peste 2,2 milioane de lei firmei de asigurări pentru daunele cauzate de accidentul mortal din 2019. Tatăl său, Gino Iorgulescu, contestă decizia la Curtea de Apel București.

Mario Iorgulescu, executat silit de firma de asigurări

Condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare pentru accidentul mortal din 8 septembrie 2019, Mario Iorgulescu este acum obligat să plătească despăgubiri de peste 2,2 milioane de lei firmei de asigurări care a acoperit daunele.

Potrivit Spynews, decizia Tribunalului București a fost contestată de Gino Iorgulescu, tutorele legal al fiului său, la Curtea de Apel București.

În urma hotărârii Tribunalului București, Mario Iorgulescu trebuie să achite suma de 2.218.161 lei către firma de asigurări la care avea polița RCA activă în momentul incidentului. Instanța a stabilit și plata dobânzilor legale aferente, calculate din ziua efectuării plăților de către asigurator și până la achitarea integrală a sumei.

„Admite cererea de chemare în judecată. Obligă pârâtul (Mario Iorgulescu – n.r.) a plata către reclamantă (compania de asigurări – n.r.) a sumei de 2.218.161 lei cu titlu de despăgubiri, precum şi la plata dobânzii legale calculată de la data plății şi până la data achitării integrale a debitului. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul București – Secția a VI-a Civilă”, se arată în decizia judecătorească.

Nu este pentru prima dată când familia Iorgulescu încearcă să influențeze cursul evenimentelor. Gino Iorgulescu a depus apel împotriva deciziei Tribunalului București, iar dosarul urmează să fie rejudecat la Curtea de Apel București.

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Fiul lui Gino Iorgulescu și accidentul care a schimbat destinul unei familii

Accidentul care a curmat viața unui tânăr de 24 de ani, în urmă cu șapte ani, a fost descris în termeni cutremurători în rechizitoriul procurorilor. Mario Iorgulescu, aflat sub influența alcoolului (1,96 g/l) și a cocainei, conducea un Aston Martin cu o viteză amețitoare.

Potrivit documentelor judiciare, tânărul, aflat într-o stare de furie cauzată de o criză de gelozie, a ignorat culoarea roșie a semaforului pe Șoseaua Chitilei, accelerând până la 162 km/h. Impactul cu un autoturism Audi, condus de Dani Vicol, a fost fatal pentru tânărul de 24 de ani.

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„La data de 08.09.2019, pe fondul unei crize de gelozie şi într-o stare de furie, având o alcoolemie de 1,96 g/l şi fiind sub influenţa cocainei, intenţionând să se deplaseze din sat Gulia, com. Tărtăşeşti, spre un club din Parcul Herăstrău, mun. Bucureşti, inculpatul Iorgulescu Gino-Mario a condus autoturismul marca Aston Martin model DBS cu o viteză ce depăşea cu mult viteza legală de 60 km/h în localitate, pătrunzând pe culoarea roşie a semaforului cu viteza de 145 km/h în intersecţia dintre Şos. Chitilei şi str. Teodor Neagoe, accelerând până la 162 de km/h în momentul în care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteză redusă pe banda I, urcând vehiculul cu partea stângă pe un scuar, apăsând la maximum pedala de acceleraţie la un vehicul echipat cu un motor ce dezvoltă 700 de cai putere, pătrunzând pe contrasens şi intrând în coliziune frontală, la ora 03.02:39, la viteza de 143 km/h, cu autoturismul marca Audi, condus de victima V.D.A., care a decedat pe loc, toate acestea în condiţiile în care, din momentul în care a pătruns în intersecţie pe culoarea roşie a semaforului, inculpatul nu a acţionat frâna, iar în momentul coliziunii pedala de acceleraţie era apăsată la maximum”, potrivit rechizitoriului.

Sursă foto: Captură video

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