Aurel Pădureanu critică artistele cu intervenții estetice: „Când îți umfli buzele nu mai poți să cânți cum trebuie”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Aurel Pădureanu a comentat artistele tinere care apelează la intervenții estetice. Interpretul de muzică lăutărească a abordat subiectul în conexiune cu pierderea soției sale, Cornelia Catangă, în urmă cu cinci ani, care obișnuia să-i fie parteneră la cântări. Acum, Pădureanu merge la evenimente cu alte artiste despre care spune că sunt talentate, dar că nu se ridică la înălțimea ei.

Aurel Pădureanu critică artistele cu intervenții estetice

Aurel Pădureanu a vorbit pentru Spynews.ro despre viața lui la cinci ani de la pierderea soției. Interpretul de muzică lăutărească a spus că nepoata îi dă puterea să meargă mai departe. Bărbatul și regretata lui soție au un fiu împreună, Alexandru, stabilit în America.

„El ar vrea să vină înapoi în România și cu fetița, și cu nora. Dar să vedem, că nu se știe, se poate schimba de la o zi la alta, depinde cum vrea Dumnezeu. Moartea Corneliei m-a distrus enorm de mult, am suferit mult, dar și plecarea lui, pentru că el a fost foarte atașat de mine și de Cornelia. Mai ales că el este muzician, are suflet sensibil, are sentimente.

Eu mai cânt, chiar și duminică am fost la niște prieteni, am făcut o petrecere la o casă, am cântat eu cu o trupă, iar seara am cântat la restaurant. Dacă mă duc, pot să mă duc pentru o oră, mai iau cu mine niște băieți și cânt câteva melodii, pentru că am și eu o vârstă, am 76 de ani. Pe mine m-a dărâmat și în sens psihic moartea Corneliei. Pentru mine a fost o lovitură în frunte pe care n-am să o uit toată viața mea, pentru că noi am fost un cuplu redutabil, am cântat la toate personalitățile mari din România, am cântat la toți!”, a declarat Aurel Pădureanu, pentru sursa citată.

Citește și: De ce niciuna dintre căsniciile lui Teo Trandafir nu a rezistat. Ce greșeală a făcut

„Când îți umfli buzele nu mai poți să cânți cum trebuie”

Artistul a povestit și că, ocazional, merge cu câte o artistă la diverse evenimente. Deși spune despre acestea că sunt tinere și talentate, Pădureanu insistă că niciuna nu se ridică la înălțimea regretatei lui soții. În plus, acesta a criticat artistele care apelează la intervenții estetice.

„Mă doare când mă duc la o petrecere și iau o cântăreață cu mine… Cornelia a fost Cornelia, nu mai discutăm! Te rog din tot sufletul meu să spui treaba asta: nu am nimic cu nicio solistă, toate sunt foarte bune și tinere, dar ce a avut Cornelia nu o să aibă nicio cântăreață la ora actuală! Ea cânta cu un acordeon excepțional și a fost o femeie mai frumoasă decât toate, hai să fim serioși! Fetele de azi își pun buze, își fac nasul, dar nu e bine, tăticului. Lasă de la Dumnezeu cum te-a lăsat, cum au fost marile actrițe cu chipul frumos. Când îți umfli buzele, îți schimbi fizionomia și fața și nu mai poți să cânți cum trebuie”, a mai spus Aurel Pădureanu.

Citește și: Opoziția de la Chișinău a inițiat procedura de suspendare a Maiei Sandu. Ce acuzații îi sunt aduse președintei Republicii Moldova

Încă o visează pe Cornelia Catangă

Artistul a spus că, deși a slăbit, stă bine la capitolul sănătate, la 76 de ani. Ia un tratament pentru tensiune și susține că a slăbit pentru că a renunțat la alcool și pentru că nu mai simte nevoia să mănânce la fel de mult. Totodată, bărbatul a povestit că încă o visează pe Cornelia Catangă, la cinci ani de la deces.

„O visez mereu pe Cornelia. Chiar azi-noapte am visat că s-a pus cu mine în pat și mi-a spus: Vino și tu, stai și tu lângă mine să mai vorbim. Vine în visul meu foarte frumos, dar o visez goală, puiul tatei, și mă doare enorm de mult pentru că ea a fost înmormântată goală, băgată într-un sac. Acele reguli… Am dat de pomană haine. În vis nu mi-a trimis vreun mesaj, dar vine întotdeauna râzând la mine. Eu cred că dacă o vedea pe cea mică, o frumusețe de copil, înnebunea! Mă doare enorm că nu a apucat să o cunoască, dar ce să fac, lupt, pentru că e greu”, mai spune cântărețul.

Foto: Captură YouTube

Urmărește-ne pe Google News