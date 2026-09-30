  MENIU  
Home > Vedete > Valerie Lungu, imagini de la cununia civilă cu Alex Gîlcă. Cum arată ținuta de 12.000 de euro a influenceriței

Valerie Lungu, imagini de la cununia civilă cu Alex Gîlcă. Cum arată ținuta de 12.000 de euro a influenceriței

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 30.09.2026, 11:02
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au căsătorit pe 23 septembrie, după trei ani de relație. Influencerița a purtat o ținută vintage spectaculoasă, inspirată din anii ’70, iar petrecerea a avut un decor elegant, cu detalii rafinate. Cei doi au ales să facă publice primele imagini de la eveniment la câteva zile de când acesta a avut loc, preferând să se bucure de aceste momente speciale departe de ochii curioșilor.

Valerie Lungu, imagini de la cununia civilă cu Alex Gîlcă

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au spus „Da” în fața ofițerului stării civile pe 23 septembrie, marcând începutul unei noi etape după o relație de peste trei ani. La o săptămână după acest moment special, influencerița și-a surprins urmăritorii de pe Instagram publicând primele imagini de la eveniment și dezvăluind detalii atent alese despre ținutele lor și decorul petrecerii. Nunta a fost o declarație de stil și eleganță, inspirată din moda vintage.

valerie lungu cu alex gilcaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 17)

Pentru ziua cea mare, Valerie a renunțat la tradiționala rochie de mireasă albă și a optat pentru un look neașteptat, dar extrem de sofisticat.

Aceasta a purtat un compleu din dantelă, cumpărat de la un brand de lux turcesc pentru aproximativ 12.000 de euro, ce constă într-o fustă lungă mulată și o bluză asortată. Piesa de rezistență a fost o pălărie supradimensionată, într-o nuanță delicată de crem, care a completat perfect vibe-ul anilor ‘70.

Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal
Recomandarea zilei

Buchetul de mireasă, realizat din flori de câmp, a adăugat un aer natural și romantic întregii apariții.

Citește și: Mario Iorgulescu, bun de plată. Fiul lui Gino Iorgulescu este obligat să plătească despăgubiri de 2,2 milioane lei

Cristian Tudor Popescu a făcut declarația momentului în legătură cu dedesubturile scenei politice din România! „Îl disprețuiește profund, crede că e nebun”. Ce nu s-ar vedea, de fapt, la TV. Dezvăluirea la care nimeni nu se aștepta
Cristian Tudor Popescu a făcut declarația momentului în legătură cu dedesubturile scenei politice din România! „Îl disprețuiește profund, crede că e nebun”. Ce nu s-ar vedea, de fapt, la TV. Dezvăluirea la care nimeni nu se aștepta
Recomandarea zilei

Citește și: Cum se înțelege soția lui Tavi Colen cu fiul ei vitreg. Emma a povestit un episod emoționant dintre ea și Mario: „Știu din povești” 

Alex Gîlcă, la rândul său, a ales un costum clasic, elegant și fără artificii. Fracul negru, cămașa albă impecabilă și papionul sobru s-au potrivit perfect cu ținuta aleasă de Valerie, subliniind armonia estetică dintre cei doi.

O petrecere cu aer vintage

După încheierea ceremoniei civile, cei doi proaspăt căsătoriți au sărbătorit evenimentul alături de cei dragi într-un restaurant sofisticat, unde au fost înconjurați de un decor romantic și vintage.

Mesele au fost ornate cu lumânări lungi așezate în sfeșnice aurii, iar imprimeurile florale au adus o notă de prospețime și eleganță întregii atmosfere.

Citește și: Cătălin Moroșanu și soția sa trăiesc o poveste de dragoste la distanță. Cine este și cu ce se ocupă Georgiana: „Nu mă așteptam să fie așa de înțepată”

Citește și: Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav, a împlinit 10 ani. Imagini rare cu micuța, în compania tatălui său 

Imaginile publicate de Valerie Lungu surprind perfect magia evenimentului și grija pentru detalii, de la aranjamentele florale până la luminile calde ce au creat o atmosferă de vis.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la cununia lui Valerie Lungu cu Alex Gîlcă

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
New York Times a ales cel mai bun serial al secolului. Capodopera cu 62 de episoade poate fi văzută pe Netflix
New York Times a ales cel mai bun serial al secolului. Capodopera cu 62 de episoade poate fi văzută pe Netflix
GSP.ro
Soția lui Lewandowski, sedusă de hyrox: „Ne vedem la curse!”
Soția lui Lewandowski, sedusă de hyrox: „Ne vedem la curse!”
Click.ro
Fiica actorului Chad Lowe a murit la doar 13 ani. Anunțul făcut de familie: „Avem inima frântă”
Fiica actorului Chad Lowe a murit la doar 13 ani. Anunțul făcut de familie: „Avem inima frântă”
TV Mania
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Redactia.ro
Schimbarea soc la PRO TV!! O prezentatoare cunoscuta nu va mai prezenta știrile
Schimbarea soc la PRO TV!! O prezentatoare cunoscuta nu va mai prezenta știrile
Citește și...
Județul din România care finanțează cu o sumă uriașă Campionatul Național de Fotbal al Avocaților. E dezmăț pe bani publici!
Temperaturile au coborât sub zero grade Celsius în mai multe localități din România. Cum va fi vremea în următoarele zile
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Patru zodii chinezești scapă de o perioadă dificilă. Ce aduce 1 octombrie
Influencerița Alena Hennessy a murit la doar 49 de ani. A ascuns de fani că are cancer
Influencerița Mackensie Meadows este însărcinată din nou. "Trăiesc într-un vis!"
Cum a fost surprinsă Simona Halep alături de iubitul ei, Dorin Mateiu. S-au sărutat în mașină
Cum arată casa lui Florin Piersic din Cluj. Locuința este renovată recent, este cochetă și cu un farmec aparte. Aici este locul în care marele actor locuiește cu soția lui, Anna Torok / FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum s-a schimbat viața lui Dragoș Bucur și a Danei Nălbaru după ce au părăsit Capitala.„Iubire, tu îți dai seama că noi locuim într-o livadă?”
Cum s-a schimbat viața lui Dragoș Bucur și a Danei Nălbaru după ce au părăsit Capitala.„Iubire, tu îți dai seama că noi locuim într-o livadă?”
Cristina Șișcanu, dezvăluiri fără perdea despre viața intimă: "Unde dispare sexul?"
Cristina Șișcanu, dezvăluiri fără perdea despre viața intimă: "Unde dispare sexul?"
Proiecte speciale
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Libertatea.ro
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Avantaje
Vestea cruntă a venit acum! Adio, maestre!!! A murit brusc și el... și copilăria noastră odată cu el!😭 Legendarul actor s-a stins fulgerător, lăsând o lume în șoc și lacrimi amare... Boala incurabilă de care suferea
Vestea cruntă a venit acum! Adio, maestre!!! A murit brusc și el... și copilăria noastră odată cu el!😭 Legendarul actor s-a stins fulgerător, lăsând o lume în șoc și lacrimi amare... Boala incurabilă de care suferea
Elle
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Fratele Prințesei Diana dezvăluie abia acum „dorința ciudată” a Regelui Charles cu privire la funeraliile acesteia. Ce a cerut Charles: „Este greu de înțeles de ce…”
Fratele Prințesei Diana dezvăluie abia acum „dorința ciudată” a Regelui Charles cu privire la funeraliile acesteia. Ce a cerut Charles: „Este greu de înțeles de ce…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru o nuntă în locația aleasă de Valeria Lungu. Ce include meniul
Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru o nuntă în locația aleasă de Valeria Lungu. Ce include meniul
Stelian Ogică, primele declarații despre al cincilea divorț: „Au fost patru luni frumoase, însă se pare că s-a terminat…”
Stelian Ogică, primele declarații despre al cincilea divorț: „Au fost patru luni frumoase, însă se pare că s-a terminat…”
Simona Halep face primele declarații despre viața personală, după ce s-a aflat că are o relație cu Dorin Mateiu: „E momentul să îmi formez familia pe care mi-o doresc”
Simona Halep face primele declarații despre viața personală, după ce s-a aflat că are o relație cu Dorin Mateiu: „E momentul să îmi formez familia pe care mi-o doresc”
Anghel Damian, despre relația cu Theo Rose și fiul lor: „Avem un pact. Opiniile diferite trebuie reglate, dar niciodată în fața copilului” / Exclusiv
Anghel Damian, despre relația cu Theo Rose și fiul lor: „Avem un pact. Opiniile diferite trebuie reglate, dar niciodată în fața copilului” / Exclusiv
Roxana Hulpe explică de ce a dispărut de la pupitrul Știrilor Pro Tv de weekend. Care este motivul: „Am zis stop” 
Roxana Hulpe explică de ce a dispărut de la pupitrul Știrilor Pro Tv de weekend. Care este motivul: „Am zis stop” 
Observator News
Satul uitat din România în care mai locuiesc doar trei oameni. Aici venea Mihai Eminescu în vacanţele de vară
Satul uitat din România în care mai locuiesc doar trei oameni. Aici venea Mihai Eminescu în vacanţele de vară
Libertatea pentru Femei
Simona Halep, surprinsă cu iubitul milionar de ziua ei! Fericită, îndrăgostită, superbă, campioana noastră iubește și e iubită! Imaginile spun totul
Simona Halep, surprinsă cu iubitul milionar de ziua ei! Fericită, îndrăgostită, superbă, campioana noastră iubește și e iubită! Imaginile spun totul
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Viva.ro
Ce imagini! E BREAKING în lumea mondenă de câteva minute! Rareș Cojoc și Andreea Popescu s-au întâlnit, iar locul ales i-a lăsat MASCĂ pe toți. Da, cei doi tocmai s-au...
Ce imagini! E BREAKING în lumea mondenă de câteva minute! Rareș Cojoc și Andreea Popescu s-au întâlnit, iar locul ales i-a lăsat MASCĂ pe toți. Da, cei doi tocmai s-au...
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce s-a aflat și ce imagini uluitoare au apărut, iar în prezent doar despre asta se vorbește. E real! Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după bomba care a ieșit la iveală
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce s-a aflat și ce imagini uluitoare au apărut, iar în prezent doar despre asta se vorbește. E real! Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după bomba care a ieșit la iveală
În plin scandal cu fosta soție, Valentin Sanfira n-a mai rezistat și a rupt tăcerea! Artistul i-a transmis un avertisment dur Codruței Filip, după ce ea a vorbit deschis despre divorțul lor: ”Te știe Dumnezeu...”
În plin scandal cu fosta soție, Valentin Sanfira n-a mai rezistat și a rupt tăcerea! Artistul i-a transmis un avertisment dur Codruței Filip, după ce ea a vorbit deschis despre divorțul lor: ”Te știe Dumnezeu...”
Redactia.ro
Schimbarea soc la PRO TV!! O prezentatoare cunoscuta nu va mai prezenta știrile
Schimbarea soc la PRO TV!! O prezentatoare cunoscuta nu va mai prezenta știrile
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Zodia care începe săptămâna cu dreptul. Luni dimineață primește vestea care îi schimbă toate planurile în bine
Zodia care începe săptămâna cu dreptul. Luni dimineață primește vestea care îi schimbă toate planurile în bine
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
COVID și gripa revin în forță. Simptomele pe care să nu le ignori în această toamnă
COVID și gripa revin în forță. Simptomele pe care să nu le ignori în această toamnă
Bill Gates avertizează: „În zece ani, majoritatea sarcinilor oamenilor vor putea fi realizate de inteligența artificială”
Bill Gates avertizează: „În zece ani, majoritatea sarcinilor oamenilor vor putea fi realizate de inteligența artificială”
Premieră medicală la București. Ce primesc acum pacienții care au nevoie de transfuzii
Premieră medicală la București. Ce primesc acum pacienții care au nevoie de transfuzii
Rujeola ar putea avea, în sfârșit, un tratament. Anticorpii care au blocat virusul
Rujeola ar putea avea, în sfârșit, un tratament. Anticorpii care au blocat virusul
TV Mania
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Valerie Lungu trăiește ca-n reviste! Cum arată vila cu stil parizian a vedetei de la Asia Express
Valerie Lungu trăiește ca-n reviste! Cum arată vila cu stil parizian a vedetei de la Asia Express
E de nerecunoscut! Claudia Ion de la «Insula Iubirii», complet schimbată înainte de operațiile estetice [15 FOTO]
E de nerecunoscut! Claudia Ion de la «Insula Iubirii», complet schimbată înainte de operațiile estetice [15 FOTO]
Surpriză! Denise Rifai a apărut într-un videoclip alături de Ramona Olaru și Gabriela Oțil Ce replică a rostit la final, ca pe vremea „40 de întrebări”
Surpriză! Denise Rifai a apărut într-un videoclip alături de Ramona Olaru și Gabriela Oțil Ce replică a rostit la final, ca pe vremea „40 de întrebări”
CSID.ro
Unde îți poți verifica gratuit plămânii în București. Testările se fac doar până pe 2 octombrie, în cinci locații
Unde îți poți verifica gratuit plămânii în București. Testările se fac doar până pe 2 octombrie, în cinci locații
Nu mai adăuga leguma asta arsă în ciorbă sau supă! E o adevărată toxină în farfurie
Nu mai adăuga leguma asta arsă în ciorbă sau supă! E o adevărată toxină în farfurie
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: e transformată total după ce a dispărut din lumina reflectoarelor
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: e transformată total după ce a dispărut din lumina reflectoarelor
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică și mulți nu au recunoscut-o
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică și mulți nu au recunoscut-o
Libertatea
Cum va fi vremea în 1 octombrie 2026: brumă dimineața, dar temperaturile ating chiar și 26 de grade în unele zone
Cum va fi vremea în 1 octombrie 2026: brumă dimineața, dar temperaturile ating chiar și 26 de grade în unele zone
Primele imagini cu chipurile gemenilor Roxanei Nemeș. Cum arată Ania și Zain la un an și ce au ales de pe tăviță
Primele imagini cu chipurile gemenilor Roxanei Nemeș. Cum arată Ania și Zain la un an și ce au ales de pe tăviță
România, țara săracă cu cea mai fericită viață din Uniunea Europeană: creșteri record de venituri în decurs de 15 ani
România, țara săracă cu cea mai fericită viață din Uniunea Europeană: creșteri record de venituri în decurs de 15 ani
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton