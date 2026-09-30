Valerie Lungu, imagini de la cununia civilă cu Alex Gîlcă. Cum arată ținuta de 12.000 de euro a influenceriței

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Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au căsătorit pe 23 septembrie, după trei ani de relație. Influencerița a purtat o ținută vintage spectaculoasă, inspirată din anii ’70, iar petrecerea a avut un decor elegant, cu detalii rafinate. Cei doi au ales să facă publice primele imagini de la eveniment la câteva zile de când acesta a avut loc, preferând să se bucure de aceste momente speciale departe de ochii curioșilor.

Valerie Lungu, imagini de la cununia civilă cu Alex Gîlcă

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au spus „Da” în fața ofițerului stării civile pe 23 septembrie, marcând începutul unei noi etape după o relație de peste trei ani. La o săptămână după acest moment special, influencerița și-a surprins urmăritorii de pe Instagram publicând primele imagini de la eveniment și dezvăluind detalii atent alese despre ținutele lor și decorul petrecerii. Nunta a fost o declarație de stil și eleganță, inspirată din moda vintage.

Pentru ziua cea mare, Valerie a renunțat la tradiționala rochie de mireasă albă și a optat pentru un look neașteptat, dar extrem de sofisticat.

Aceasta a purtat un compleu din dantelă, cumpărat de la un brand de lux turcesc pentru aproximativ 12.000 de euro, ce constă într-o fustă lungă mulată și o bluză asortată. Piesa de rezistență a fost o pălărie supradimensionată, într-o nuanță delicată de crem, care a completat perfect vibe-ul anilor ‘70.

Buchetul de mireasă, realizat din flori de câmp, a adăugat un aer natural și romantic întregii apariții.

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Alex Gîlcă, la rândul său, a ales un costum clasic, elegant și fără artificii. Fracul negru, cămașa albă impecabilă și papionul sobru s-au potrivit perfect cu ținuta aleasă de Valerie, subliniind armonia estetică dintre cei doi.

O petrecere cu aer vintage

După încheierea ceremoniei civile, cei doi proaspăt căsătoriți au sărbătorit evenimentul alături de cei dragi într-un restaurant sofisticat, unde au fost înconjurați de un decor romantic și vintage.

Mesele au fost ornate cu lumânări lungi așezate în sfeșnice aurii, iar imprimeurile florale au adus o notă de prospețime și eleganță întregii atmosfere.

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Imaginile publicate de Valerie Lungu surprind perfect magia evenimentului și grija pentru detalii, de la aranjamentele florale până la luminile calde ce au creat o atmosferă de vis.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la cununia lui Valerie Lungu cu Alex Gîlcă

Sursă foto: Instagram

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