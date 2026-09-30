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Ronnie Golden, una dintre cele mai versatile și îndrăgite figuri ale scenei de comedie și muzică din Marea Britanie, a încetat din viață la vârsta de 78 de ani.

Artistul, pe numele său real Tony De Meur, s-a stins din viață în locuința sa, lăsând în urmă o carieră de peste patru decenii în care a marcat profund comedia alternativă britanică, producțiile de televiziune cult precum Spitting Image și The Young Ones, dar și scena muzicii rock și satirei.

O dispariție neașteptată și plină de discreție

Tragicul eveniment a avut loc sâmbătă, la locuința artistului, în timp ce partenera sa de viață, producătoarea de film Grace Carley, se afla afară pentru a plimba câinele familiei. Aceasta a mărturisit că moartea lui Golden a survenit brusc, fără niciun semn prealabil sau suferință.

„Fără niciun fel de agitație sau suferință, pur și simplu s-a stins ieri după-amiază, în timp ce eu plimbam câinele. Nici măcar nu a simțit că i se apropie sfârșitul, ca să zic așa. Știu că va fi un șoc uriaș, așa cum a fost și pentru mine, dar mă alină faptul că nu a simțit deloc durere sau suferință”, a declarat Grace Carley în anunțul publicat după dispariția partenerului său.

Un traseu artistic impresionant între muzica rock și comedia alternativă

Traseul profesional al lui Ronnie Golden a fost unul ieșit din tipare, debutând în muzică la mijlocul anilor ’70, ca solist și chitarist al trupei The Fabulous Poodles. Formația a cunoscut un succes remarcabil în Statele Unite și a împărțit scena cu nume de prim rang precum Meat Loaf, Tom Petty and the Heartbreakers sau The Ramones, ajungând chiar să fie trupa de acompaniament pentru legendarul Chuck Berry. Albumul lor din 1978, Mirror Stars, a ajuns până pe locul 61 în topul Billboard.

Ulterior, artistul s-a reinventat pe scena comediei underground din Londra, devenind o figură de referință la celebrul club Comedy Store și colaborând cu trupa The Comic Strip alături de nume mari precum Rik Mayall sau Dawn French. Apariția sa în rolul lui Buddy Holly în serialul The Young Ones și vocile imprimate pentru personaje din Spitting Image — inclusiv interpretările impecabile pentru Mick Jagger și Roger Daltrey — i-au adus recunoașterea la nivel național. Mai mult, contribuția sa la piesa satirică The Chicken Song din 1986 i-a adus o performanță rară, melodia ajungând pe primul loc în topurile muzicale din Marea Britanie.

Val de omagii din partea colegilor de breaslă

Anunțul trecerii în neființă a generat un val enorm de emoție printre colegii de breaslă și prietenii care l-au admirat de-a lungul deceniilor. Comediantul Steve Gribbin și-a exprimat regretul adânc față de pierderea unuia dintre cei mai apreciați oameni din industrie.

„A fost un povestitor genial și iubea muzica cu o pasiune rară și incandescentă. A fost un om foarte amuzant și o ființă minunată. Inima mea este alături de Grace și de toată familia lui”, a mărturisit Steve Gribbin, amintind că întâlnirile cu Golden la evenimentele festive erau mereu un punct culminant.

La rândul său, comedianta Charmian Hughes, care îl cunoștea pe artist încă din perioada facultății, s-a arătat devastată de veste și s-a adresat direct partenerei acestuia.

„Armonia voastră în viața de cuplu era ceva frumos de privit, iar inima și dragostea noastră sunt alături de tine”, a transmis Charmian Hughes, subliniind că Golden i-a fost un prieten adevărat pe parcursul întregii cariere.

O pasiune pentru scenă păstrată până în ultimele clipe

Parteneriatul său de lungă durată cu regretatul Barry Cryer a rămas una dintre cele mai longevive și apreciate colaborări din comedia britanică, cei doi bucurându-se de săli pline la Festivalul Fringe din Edinburgh și în teatrele din întreaga țară. Golden a rămas un performer activ până în ultimele săptămâni din viață, fiind apreciat la Bath Comedy Festival pentru versatilitatea sa unică de a îmbina imitațiile muzicale cu momentele de stand-up și propriile melodii umoristice.

David Stark, o figură binecunoscută în industria muzicală și un prieten apropiat al artistului, a dezvăluit că Ronnie Golden era la fel de activ și conectat cu cei din jur chiar și în zilele premergătoare decesului.

Stark l-a descris drept un „muzician desăvârșit, comediant și un om extraordinar din toate punctele de vedere”, menționând că cei doi abia stabiliseră detaliile pentru a se întâlni la prânzul de Crăciun. Ronnie Golden lasă în urmă o moștenire artistică impresionantă și o amintire de neșters în inimile tuturor celor care l-au cunoscut.

Foto – Getty

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