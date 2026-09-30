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Viața personală a lui George Tănase ia o nouă întorsătură la scurt timp după ce comediantul a confirmat separarea de soția sa. La doar câteva săptămâni de la dezvăluirile legate de divorț, actorul a fost văzut alături de o nouă prezență feminină, dând de înțeles că este pregătit pentru un nou capitol în viața sa.

Cum a fost surprins alături de noua iubită

Cei doi au fost surprinși de paparazzi Cancan în timpul unei ieșiri obișnuite de zi. George Tănase și noua sa parteneră au mers împreună la cumpărături și au făcut o oprire la o farmacie, afișând o stare de spirit foarte relaxată și o chimie evidentă. Vezi imaginile AICI.

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Atenția celor din jur a fost atrasă de stilul lor vestimentar asortat. Amândoi au purtat ținute casual, compuse din jeanși și încălțăminte sport. Tânăra a optat pentru blugi cu detalii franjurate și un top scurt, în timp ce George Tănase a ales pantaloni scurți din denim. Apropierea dintre ei s-a văzut cel mai clar la finalul plimbării, când s-au ținut de mână înainte de a se îndrepta spre mașină.

Motivele din spatele divorțului de Lorena Pancu

Apariția în spațiul public vine la scurt timp după ce actorul a vorbit despre separarea de Lorena Pancu, cu care se căsătorise civil în septembrie 2022, după o relație de cinci ani. Deși divorțul s-a produs discret cu mai mult timp în urmă, anunțul a fost făcut abia în luna august.

Comediantul a explicat scurt și direct motivul pentru care drumurile lor s-au separat: „Nu mai sunt căsătorit nici eu, am divorțat de ceva timp. Ne blocam unul pe celălalt din multe puncte de vedere și nu avea sens”.

Înainte de a fi văzut pe străzile din Capitală alături de noua parteneră, actorul a petrecut o vacanță pe insula Sardinia. Fotografiile publicate de acesta indicau deja o etapă de relaxare și detașare, iar ultimele imagini confirmă că George Tănase își trăiește noua poveste de dragoste în mod natural și fără ezitări.

Foto – Facebook

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