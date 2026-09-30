Sânziana Buruiană intervine în scandalul uniformelor școlare: „Generația TikTok nu va fi sclavă pe plantație”. Vedeta este mama a două fete

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Sânziana Buruiană, mamă a două fete, intervine în scandalul uniformelor școlare. În timp ce Ministerul Educației vrea să introducă obligativitatea uniformelor în școli, iar elevii protestează, vedetele devin tot mai vocale pe această temă.

Sânziana Buruiană, despre uniformele obligatorii în școli

Uniformele școlare obligatorii revin în centrul atenției, stârnind un val de controverse și dezbateri aprinse între politicieni, elevi și figuri publice. În timp ce susținătorii proiectului subliniază beneficiile acestora, precum diminuarea diferențelor sociale și reducerea bullying-ului, o parte semnificativă a publicului, inclusiv vedete precum Sânziana Buruiană, ridică alte priorități critice pentru tineri.

Propunerea legislativă prevede ca fiecare unitate școlară să decidă modelele și standardele uniformelor, cu acordul consiliului reprezentativ al părinților. În plus, proiectul include măsuri pentru acordarea gratuită sau subvenționarea acestora, în funcție de situația financiară a familiilor.

Susținătorii acestei inițiative, precum senatorul Daniel Zamfir, argumentează că uniformele ar putea contribui la reducerea diferențelor materiale vizibile între elevi și la crearea unui mediu de învățare mai echilibrat.

„Școala ar trebui să fie despre valoarea elevului și nu despre posibilitățile materiale ale părinților”, a spus acesta în cadrul dezbaterilor din Comisia de învățământ a Senatului.

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Nemulțumirile elevilor și ale vedetelor

Elevii, însă, nu împărtășesc acest entuziasm. Ei consideră că proiectul nu abordează problemele reale ale sistemului educațional. Mai mult, aceștia se plâng că nu au fost consultați înaintea elaborării legii, lucru care a generat proteste și declarații publice de nemulțumire.

Printre vocile critice s-a remarcat și Sânziana Buruiană, mamă a două fete, care a transmis un mesaj tranșant pe rețelele sociale. Vedeta a criticat autoritățile, susținând că acestea ignoră problemele cu adevărat importante ale tinerilor.

„Am văzut mai nou că se dezbate problema uniformei. Mai bine ați dezbate problema locurilor de muncă, ce fac acești elevi când termină o școală, o facultate, ce salariu au, funcția pe care ei o vor ocupa. Este pregătită de către stat, au tot ce le trebuie, salarii, condiții sau trebuie să plece în afară?”, a scris ea pe Instagram.

Proiectul uniformelor școlare readuce în discuție o problemă mai mare: integrarea absolvenților în câmpul muncii. Sânziana Buruiană a continuat să critice lipsa de soluții reale pentru viitorul tinerilor.

„Eleva de 10 care purta uniforma și la premiere care acum stă cu diplomele și masteratele în buzunar! Rușine vouă care conduceți această țară și purtați uniforme, că nu sunteți în stare să asigurați elevilor, când termină un liceu, o facultate, un loc de muncă decent conform studiilor!”, a continuat vedeta.

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Care este adevărata problemă, potrivit Sânzianei Buruiană

Pentru vedetă, adevărata problemă nu este uniforma, ci lipsa perspectivelor după absolvire. Ea a subliniat că, fără un plan concret pentru integrarea tinerilor pe piața muncii, măsura uniformelor ar rămâne doar o schimbare superficială.

„Vreți să poarte iar uniforma? Degeaba… Generația TikTok nu va fi sclavă pe plantație și nici nu vă va plăti vouă taxe nesimțite la stat!”, a adăugat Sânziana Buruiană.

În timp ce unii văd în uniformele școlare o soluție pentru egalitatea dintre elevi, alții, precum Sânziana Buruiană și reprezentanții elevilor, sunt de părere că adevăratele priorități ale educației țin de asigurarea unor condiții care să le permită tinerilor să aibă un viitor mai bun.

Sursă foto: Instagram

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