Nadia Comăneci a strălucit pe podium la Paris, la 64 de ani, alături de Jane Fonda, Eva Longoria și Heidi Klum: „Să reprezint România la Le Défilé L’Oréal Paris a fost o experiență cu totul specială”

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Nadia Comăneci a strălucit pe podium la Paris în cadrul prezentării de modă „Express Your Worth”, organizată de L’Oréal Paris, pe 28 septembrie 2026. Fosta gimnastă a avut un moment special alături de actrița Jane Fonda.

Nadia Comăneci a strălucit pe podium la Paris, la 64 de ani

Nadia Comăneci a strălucit pe podiumul Săptămânii Modei de la Paris, într-un eveniment care a celebrat frumusețea și puterea femeilor din întreaga lume. Pe 28 septembrie, fosta gimnastă a participat la show-ul „Express Your Worth”, organizat de L’Oréal Paris, alături de personalități de renume, marcând un moment memorabil al serii.

Nadia Comăneci a purtat o ținută care a atras toate privirile. Fosta campioană olimpică a îmbrăcat o rochie neagră, mulată, cu mâneci bufante, care i-a pus în valoare silueta și prezența impunătoare. Defilarea sa pe podium, alături de figuri precum Lindsey Vonn, Eva Longoria și Rihanna, a fost un adevărat omagiu adus femeilor.

Întâlnirea cu Jane Fonda: un moment de inspirație

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost întâlnirea dintre Nadia Comăneci și Jane Fonda. Cele două s-au salutat pe podium, iar actrița i-a strâns mâna Nadiei, într-un gest plin de respect și admirație reciprocă. Acest moment a subliniat legătura între generații de femei care inspiră prin curaj și autenticitate.

În timpul defilării, Nadia Comăneci a ridicat mâinile în aer, într-un gest familiar iubitorilor de gimnastică: poziția de final a exercițiilor care i-au adus gloria olimpică. Această mișcare simbolică a fost o amintire subtilă a parcursului său impresionant, reamintindu-ne că frumusețea și puterea vin din încrederea în sine și în propriile valori.

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Show-ul „Express Your Worth” a reunit personalități care au redefinit standardele de frumusețe și succes. Cara Delevingne a atras atenția într-o rochie roșie, transparentă, cu trenă, Kendall Jenner a optat pentru o rochie neagră, transparentă, iar Heidi Klum a strălucit într-o rochie scurtă, neagră, cu detalii glamour. Evenimentul s-a încheiat cu un moment muzical special, susținut de Celine Dion.

Reacțiile românilor: mândrie și admirație

„Să reprezint România la Le Défilé L’Oréal Paris a fost o experiență cu totul specială. Pentru prima dată, România a fost reprezentată la acest eveniment, pe un podium diferit de cel sportiv, dar unde am simțit aceeași emoție și energie. Sper ca acest moment să le inspire pe femei să creadă în ele și să își urmeze propriul drum”, a declarat Nadia Comăneci.

Apariția Nadiei Comăneci la Paris a stârnit un val de reacții pozitive pe rețelele sociale. Românii au lăsat mesaje de apreciere precum „Un exemplu pentru mulți”, „Un om adevărat al României. O admir” și „Frumoasa noastră Nadia!”. Fosta gimnastă continuă să fie un simbol național al excelenței, inspirând generații întregi.

Nadia Comăneci, jurat la Românii au talent 2026

Pe lângă prezența sa pe podiumurile internaționale, Nadia Comăneci își va aduce expertiza și carisma în cadrul emisiunii Românii au talent, unde va face parte din juriu. Aceasta este încă o oportunitate de a inspira publicul român, demonstrând că talentul și pasiunea pot schimba destine.

Foto: Getty Images; Profimediaimages.ro

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