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La doar 13 ani, Fiona Hepler Lowe, fiica actorului Chad Lowe și a producătoarei Kim Painter, a murit pe 29 septembrie 2026. Familia o descrie ca o fată iubitoare, creativă și pasionată de dans, fiind „lumina vieții lor”.
„Era adorată de surorile ei și iubită din tot sufletul de părinții ei. De fapt, ea era lumina vieții noastre”, au mai spus Chad Lowe și Kim Painter.
Familia a cerut intimitate și sprijin în această perioadă dificilă și a transmis un mesaj important: „Dacă tu sau cineva cunoscut se confruntă cu probleme de sănătate mintală, te rugăm să contactezi linia de asistență 988 Suicide & Crisis Lifeline, apelând sau trimițând un mesaj la 988”, dând de înțeles să fiica lor și-ar fi luat viața.
Durerea pierderii Fionei vine la doar un an după o altă tragedie care a lovit familia. În incendiul devastator din Pacific Palisades, la începutul anului 2025, familia Lowe și-a pierdut casa, locul unde cele trei fete au crescut. Într-o altă postare pe Instagram, Chad Lowe a împărtășit emoțiile trăite când fetele sale au vizitat rămășițele casei lor.
„La aproape o lună după ce am fost evacuați, fetele noastre au avut în sfârșit ocazia să vadă ce a rămas din casa lor. Modul în care au gestionat această experiență devastatoare este de-a dreptul remarcabil. Sunt uimit de spiritul și reziliența lor. Să le fiu tată este cea mai mare bucurie și onoare a vieții mele”, a scris el atunci.