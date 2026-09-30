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Brigitte Pastramă, răspuns după acuzațiile de infidelitate ale lui Ilie Năstase. „Nu vreau să deschid cutia Pandorei!”

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Brigitte Pastramă a reacționat după ce în spațiul public au apărut noi speculații referitoare la motivele divorțului de Ilie Năstase și la tensiunile din actualul mariaj al fostului tenismen. Fosta soție a celebrului sportiv a intervenit ferm pentru a combate acuzațiile de infidelitate și pentru a aduce clarificări legate de un moment extrem de tensionat din trecutul lor.

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În încercarea de a-și apăra reputația, Brigitte a descris condițiile dramatice în care a fost nevoită să părăsească locuința în care a stat alături de copiii ei.

„Ca să încheiem absolut orice telefon din partea presei, eu am plecat din casa de pe Andrei Mureșanu numărul 8 când am fost dată afară din casă. Mi s-a spus chiar că, dacă nu plec, îmi va arunca pe geam în stradă toate gențile”, a scris aceasta pe rețelele de socializare.

Fosta parteneră a sportivului a respins categoric orice zvon referitor la o eventuală infidelitate în timpul mariajului, invocând probleme de sănătate grave de la acea vreme.

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„Copiii mei au locuit în aceea casă, erau mici, eu nu aveam cum să plec noaptea și nu am avut contact intim cu alt bărbat decât după ce am plecat din acea casă. Nu l-am înșelat pe fostul meu soț niciodată, până în momentul în care, bolnavă fiind de lanț tumoral pectoral, singură în spital, mi-au apărut trei formațiuni în zona inghinală, care apar de obicei în urma contactului neprotejat cu multe persoane. Așa că STOP spun, cu afirmațiile vizavi de persoana mea, nu vreau să deschid cutia Pandorei”, a adăugat Brigitte.

Semne de întrebare asupra averii și mesaj tranșant la adresa Ioanei Năstase

Pe lângă declarațiile legate de viața intimă, Brigitte Pastramă a pus sub semnul întrebării modul în care au fost gestionate bunurile comune acumulare în perioada în care a fost căsătorită cu fostul tenismen, acuzând-o pe actuala parteneră a acestuia.

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„Am tăcut mult timp și nu mi-am spus punctul de vedere, deoarece am dorit să nu îi fac rău, prin declarațiile mele, lui Ilie. Dar văd că răul este făcut și nu prea mai e nimic bun de făcut… În primul rând întrebarea mea este: cât de fățarnică poți fi ca femeie, să faci pe ‘doamna’ și să declari că îți respecți soțul ‘Marele Ilie Năstase’”, a afirmat Brigitte, menționând trecerea unor proprietăți valoroase pe numele actualei soții.

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Replica dură a lui Ilie Năstase: „Să își vadă de relația ei”

Declarațiile publice ale fostei soții au provocat o reacție promptă din partea lui Ilie Năstase. Fostul campion s-a arătat deranjat de intervenția Brigittei și a negat acuzațiile, transmițându-i un mesaj direct și ferm.

 

„Brigitte înaintea Ioanei a făcut multe greșeli și eu nu le-am spus în prezent. Ce înseamnă asta? Dar ea nu mai are treabă cu mine, ce să nu-i convină. A fost demult ce spune ea. Și ea se ducea, pleca de acasă noaptea. Dar nu vreau să dau acum. Nu mă interesează. Nu are rost să dezgropăm morții”, a declarat Ilie Năstase.

Fostul lider mondial a subliniat că nu mai păstrează nicio legătură cu fosta lui parteneră de viață și că dorește ca aceasta să nu se mai implice în viața lui personală.

„Nu știu de ce femeia asta apare că nu am nevoie să mă apere. Eu nu vorbesc cu această persoană, cu toate că a fost soția mea, eu nu vorbesc cu ea. De când sunt cu Ioana, eu nu am mai avut contact cu ea. De ce să mă apere pe mine? Să își vadă de relația pe care o are cu soțul ei actual, eu nu mă bag peste ea și peste ce face ea cu noul soț”, a încheiat fostul sportiv.

Foto – Facebook

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