Cum a slăbit Monica Anghel 30 kg, după ce a fost diagnosticată cu obezitate de gradul II: „M-am enervat îngrozitor când am citit ce scria acolo”

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Monica Anghel, la 55 de ani, a slăbit 30 kg după un avertisment medical grav. Artista a fost diagnosticată cu obezitate de grad doi, după o operație la coloană, moment în care a fost nevoită să ia o decizie drastică.

Cum a slăbit Monica Anghel 30 de kilograme

Monica Anghel a reușit să slăbească 30 de kilograme, transformare determinată de problemele de sănătate care i-au dat un semnal de alarmă. Invitată în podcastul realizat de Liana Stanciu, vedeta a povestit despre provocările întâmpinate în această călătorie, dar și despre diagnosticul dur primit în urmă cu nouă ani.

În 2017, pe când avea 46 de ani și cântărea 100 de kilograme, artista a fost nevoită să se opereze la coloană, o intervenție complicată care i-a schimbat complet viața.

„Pe foaia de externare scria că sufăr de obezitate de gradul II. M-am enervat îngrozitor când am citit ce scria acolo. Doctorul mi-a spus clar că, dacă nu slăbesc, va trebui să mă întorc anual pentru operații la coloană”, a declarat Monica Anghel.

Decizia de a-și transforma stilul de viață a devenit astfel o necesitate, mai ales că sănătatea îi era serios pusă în pericol.

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Secretul transformării artistei

Procesul de slăbire nu a fost deloc ușor, iar Monica Anghel recunoaște că a fost nevoie de multă disciplină și voință. Recuperarea post-operatorie a fost momentul-cheie, deoarece s-a desfășurat într-un centru care îi oferea suport nutrițional, psihologic și fizioterapeutic.

„Am slăbit într-un an și șase luni 30 de kilograme. Eram în permanență în deficit caloric. Doamna doctor îmi recomandase să consum 1200 de calorii pe zi, dar eu mâncam doar 600-700, pentru că știam că atât îmi trebuie mie”, a explicat vedeta.

Monica Anghel nu a ascuns faptul că, în trecut, obiceiurile alimentare nesănătoase au contribuit la acumularea kilogramelor.

„Nu mâncam neapărat mult, dar mâncam prost. Îmi plăceau făinoasele, pâinea, merdenelele, iar berea… e preferata mea. Dacă beam o bere mică, a doua zi aveam un kilogram și jumătate în plus pe cântar. Organismul meu funcționează așa, trebuie să fiu extrem de atentă”, a povestit ea cu sinceritate.

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Ce dietă a folosit Monica Anghel

Înțelegând că schimbarea alimentației este esențială, artista a renunțat la excese și a început să mănânce cu măsură.

„Dacă vreau o merdenea, îmi iau una o dată pe lună și atât. Îmi plac în continuare, dar acum îmi controlez poftele”, a menționat ea.

Monica Anghel a descoperit că rețetele clasice pentru slăbit nu funcționează pentru toată lumea.

„Am fost la nutriționiști care îmi dădeau o hârtie cu 700 de feluri de mâncare pe zi. La mine nu a funcționat niciodată chestia asta. Eu nu mănânc dimineața, iar mesele mele erau foarte simple: o cutiuță de porridge cu ardei roșu sau o bucățică de carne cu salată. Ani de zile am mâncat așa”, a explicat ea.

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Sursă foto: Facebook

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