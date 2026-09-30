Gabriel Brown de la Alaskan Bush People și soția lui, Raquell Brown, divorțează după șapte ani de căsnicie și trei copii împreună

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Gabriel Brown din reality show-ul „Alaskan Bush People” și soția lui, Raquell Brown, divorțează după șapte ani de căsnicie și trei copii împreună.

Gabriel Brown de la Alaskan Bush People și soția lui, Raquell Brown, divorțează

Raquell Brown, soția lui Gabriel Brown de la „Alaskan Bush People” (2014-2022), a depus actele de divorț pe 22 septembrie, invocând căsătoria „iremediabil destrămată”, conform documentelor obținute de Us Weekly.

Documentele citate de TMZ indică faptul că Raquell și Gabe locuiesc separat din aprilie 2026. Raquell s-a stabilit în Minnesota, în timp ce Gabe locuiește în Washington. Cuplul are împreună trei copii, iar Raquell solicită sprijin financiar pentru aceștia, inclusiv acoperirea cheltuielilor pentru grădiniță, transport, educație și viitoare studii universitare sau vocaționale.

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De asemenea, Raquell cere instanței să aprobe un plan parental care să reflecte interesele copiilor. Ea a menționat că nu există bunuri imobiliare de împărțit, dar dorește o împărțire echitabilă a bunurilor personale și responsabilizarea fiecăruia pentru datoriile acumulate după separare. În plus, ea își rezervă dreptul de a cere sprijin material temporar și permanent, precum și acoperirea cheltuielilor juridice.

Gabriel Brown este cunoscut pentru participarea la reality show-ul „Alaskan Bush People”, care urmărește familia Brown în încercarea sa de a supraviețui izolată în sălbăticie, departe de societatea modernă.

Foto: Facebook

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