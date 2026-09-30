Oana Tomoioagă vorbește despre cearta cu Mirela Vaida, de la Asia Express: „Am avut multe momente tensionate. Are gura mare”

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Oana Tomoioagă și Mirela Vaida fac echipă în Asia Express – Drumul Mătăsii. Într-una din edițiile trecute, cele două s-au certat din cauza unei probe pe care prezentatoarea Tv a pierdut-o în fața influenceriței Valerie Lungu. Acum, Oana vorbește despre tensiunile dintre ea și prietena ei.

Ce spune Oana Tomoioagă despre tensiunile de la Asia Express dintre ea și Mirela Vaida

Cele două vedete sunt prietene de ani de zile, însă presiunea competiției, lipsa banilor și a condițiilor le-a adus într-o situație complicată, iar nervii și-au spus cuvântul. Cele două au avut un schimb de replici tensionat, iar Oana Tomoioagă recunoaște că Mirela Vaida „are gura mare”.

Cu toate că au existat certuri și momente delicate între ele, cele două se înțeleg bine și au trecut peste toate obstacolele din competiție.

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„Da, Mirela are gura mare. Dar tot cu gura aia mare își apără copiii, oamenii, proiectele și lucrurile în care crede. E genul de femeie care nu stă deoparte când simte că trebuie să lupte pentru ceva. Și poate tocmai de aici vine și forța ei”, a declarat Oana Tomoiagă, pe Instagram.

Oana i-a luat apărarea prietenei sale, spunând că Mirela Vaida are un suflet imens și trăiește fiecare clipă intens.

„Dar mai e ceva ce nu prea se vede când se sting reflectoarele: Mirela are o sensibilitate uriașă. Am văzut-o emoționându-se pentru oameni, pentru povești și pentru cazuri pe care mulți le uită imediat ce se termină emisiunea. Pentru ea, unele lucruri nu se termină odată cu filmarea”, a declarat Oana Tomoiagă.

Oana Tomoioagă: „Am avut multe momente tensionate”

Colega Mirelei Vaida a explicat că după fiecare ceartă, ea și coechipiera ei râdeau pe seama discuțiilor.

„Cât despre noi… da, am avut multe momente tensionate. Suntem două femei cu personalități puternice, obosite, flămânde, departe de casă și puse în situații în care nervii au fost întinși la maximum. Ar fi fost chiar suspect să ne înțelegem perfect în fiecare secundă.

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După 10 minute de tensiune ne bufnea râsul pe amândouă. Să nu vă spun că avem seri în care nu reușeam să adormim de râs, ne aminteam de fiecare moment al zile. Astăzi râdem în hohote de acele momente”, a declarat Oana Tomoiagă, pe Instagram.

Cele două s-au certat după ce Mirela Vaida a pierdut o probă în fața lui Valerie Lungu.

„Se întâmplă ca o fată de 35 de kile să mă doboare pe mine, care am 55”, a spus Mirela Vaida.

„Ok, și pot să mă enervez și eu 5 minute? Mi le acorzi? Când? Că ai vorbit peste mine”, i-a spus Oana.

„Atâta știu să fac și eu. Nu pot să o bat pe Valerie! Eu nu m-aș fi purtat așa cu tine, Oana, dacă ai fi pierdut”, a spus prezentatoarea Tv.

În replică, Oana Tomoioagă i-a explicat că nu îi place să vorbească în fața camerelor.

„Încetează! Tu faci la cameră show-ul ăsta când noi am zis că tot ce avem de vorbit, vorbim noi două?”, i-a spus Oana Tomoiagă colegei sale.

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