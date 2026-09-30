Cristian Tudor Popescu atacă dur naționala României după meciul pierdut cu Bosnia: „Îmi era rușine de rușinea lor. Arătau ca o echipă de ospătari”

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Naționala României a suferit o înfrângere dureroasă, 2-4 cu Bosnia pe Arena Națională. Cristian Tudor Popescu critică dur prestația tricolorilor, numindu-i o „echipă de ospătari” fără relații de joc și tehnică.

Cristian Tudor Popescu atacă dur naționala României după meciul pierdut cu Bosnia

România și-a dezamăgit din nou suporterii pe Arena Națională, pierzând cu 2-4 în fața Bosniei într-un meci din Liga Națiunilor. Evoluția echipei a fost criticată vehement de gazetarul Cristian Tudor Popescu, care nu și-a ascuns dezamăgirea: „Aseară îmi era rușine de rușinea lor, îmi venea să mă ascund sub masă”.

CTP a fost tranșant în analiza sa. „Am văzut meciul, da. A murit cineva?! E fotbal. Eu mi-am consumat dezamăgirea în legătură cu echipa națională de vreo 10 ani. Se spune că fiecare șut în fund este un pas înainte… Eu nu cred că vom fi [mai buni]. Orice om logic trage concluzia asta, după atâtea meciuri rușinoase”, a comentat jurnalistul în emisiunea „Cap la cap” de la Europa FM.

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Critica sa a vizat lipsa coeziunii și problemele tehnice evidente ale echipei: „Arătau ca o echipă de ospătari, fără niciun fel de relații între jucători. Se vorbește de strategie, de Hagi, că a greșit. Părerea mea este că problema este fundamentală și evitată de toți fanii și patrioții: valoarea tehnică a echipei”.

Statistici îngrijorătoare în teren

Golurile marcate de Bîrligea (28) și Cicâldău (62) nu au fost suficiente pentru a salva onoarea României, în timp ce Bosnia a punctat de patru ori prin Gigovic (12), Muharemovic (19), Tabakovic (40) și Mahmic (55). CTP a subliniat carențele tehnice: „Uitați-vă la cum preiau: 80% sunt cu două atingeri de minge, deci se pierde un tempo din start. Uitați-vă la Suedia și Bosnia cum preiau, nu mai vorbesc de granzii fotbalului”.

Ce urmează pentru naționala României?

Până la finalul anului, România mai are patru meciuri. În octombrie, România va juca un meci împotriva Poloniei, pe 2 octombrie, și altul împotriva Suediei, pe 5. Apoi, în noiembrie, România va juca din nou cu Polonia pe 14 și din nou cu Bosnia pe 17.

Foto: Captură YouTube

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