Cristian Tudor Popescu atacă dur naționala României după meciul pierdut cu Bosnia: „Îmi era rușine de rușinea lor. Arătau ca o echipă de ospătari”

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Naționala României a suferit o înfrângere dureroasă, 2-4 cu Bosnia pe Arena Națională. Cristian Tudor Popescu critică dur prestația tricolorilor, numindu-i o „echipă de ospătari” fără relații de joc și tehnică.
Cristian Tudor Popescu atacă dur naționala României după meciul pierdut cu Bosnia
România și-a dezamăgit din nou suporterii pe Arena Națională, pierzând cu 2-4 în fața Bosniei într-un meci din Liga Națiunilor. Evoluția echipei a fost criticată vehement de gazetarul Cristian Tudor Popescu, care nu și-a ascuns dezamăgirea: „Aseară îmi era rușine de rușinea lor, îmi venea să mă ascund sub masă”.
CTP a fost tranșant în analiza sa. „Am văzut meciul, da. A murit cineva?! E fotbal. Eu mi-am consumat dezamăgirea în legătură cu echipa națională de vreo 10 ani. Se spune că fiecare șut în fund este un pas înainte… Eu nu cred că vom fi [mai buni]. Orice om logic trage concluzia asta, după atâtea meciuri rușinoase”, a comentat jurnalistul în emisiunea „Cap la cap” de la Europa FM.
Critica sa a vizat lipsa coeziunii și problemele tehnice evidente ale echipei: „Arătau ca o echipă de ospătari, fără niciun fel de relații între jucători. Se vorbește de strategie, de Hagi, că a greșit. Părerea mea este că problema este fundamentală și evitată de toți fanii și patrioții: valoarea tehnică a echipei”.
Statistici îngrijorătoare în teren
Golurile marcate de Bîrligea (28) și Cicâldău (62) nu au fost suficiente pentru a salva onoarea României, în timp ce Bosnia a punctat de patru ori prin Gigovic (12), Muharemovic (19), Tabakovic (40) și Mahmic (55). CTP a subliniat carențele tehnice: „Uitați-vă la cum preiau: 80% sunt cu două atingeri de minge, deci se pierde un tempo din start. Uitați-vă la Suedia și Bosnia cum preiau, nu mai vorbesc de granzii fotbalului”.
Până la finalul anului, România mai are patru meciuri. În octombrie, România va juca un meci împotriva Poloniei, pe 2 octombrie, și altul împotriva Suediei, pe 5. Apoi, în noiembrie, România va juca din nou cu Polonia pe 14 și din nou cu Bosnia pe 17.