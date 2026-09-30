Laura Cosoi, despre viața de familie și cum reușește să își împartă timpul. Vedeta a recunoscut: „Cuplul suferă cel mai mult”

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Laura Cosoi a vorbit despre cum reușește să își împartă timpul între carieră și familie, mai ales că este mama de cinci fetițe. Actrița a povestit despre perioada prin care trece acum și a recunoscut că la capitolul viața de cuplu, lucrurile nu stau prea roz.

Laura Cosoi recunoaște că sacrifică timpul petrecut cu soțul ei

Invitată în platoul emisiunii Știrile Antena Stars, actrița a vorbit despre cum arată viața ei, acum că a născut cea de-a cincea fetiță. Vedeta s-a întors deja la muncă și a explicat că organizarea este extrem de important atunci când vine vorba despre o familie numeroasă.

Laura Cosoi spune că nu toate lucrurile sunt așa de ușor de făcut și că unele capitole rămân neglijate. Ea a spus că dintre toate, relația de cuplu este capitolul care rămâne adesea fără timp de calitate.

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„Asta, cuplul, acolo îmi dă cu virgulă. Cuplul suferă cel mai mult din toate astea. Cariera sigur că trebuie să meargă mai departe, copiii trebuie să fie organizați”, a spus Laura Cosoi la „Știrile Antena Stars”.

Vedeta își îndreaptă atenția către Nina, fetița nou-născută.

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„Prioritară este Nina. Ea gravitează mai mult în jurul nostru. De când s-a născut este foarte veselă, plânge foarte rar, doar dacă are o problemă, dar e un copil foarte senin”, a povestit actrița.

S-a întors deja la muncă

Actrița a revenit la filmări în urmă cu aproximativ o lună, la scurt timp după ce născut. Mai mult, ea și-a luat bebelușul cu ea la filmări, având în vedere programul pe care îl are și faptul că nu era foarte lung.

„Deja de o lună m-am întors la muncă. Până astăzi am venit cu Nina la filmări, pentru că nu durează foarte mult perioada de filmare și putea să mă aștepte în cabină”, a explicat Laura Cosoi.

Mai mult, actrița a explicat că a avut nevoie de ajutor suplimentar odată cu venirea celui de-al cincilea copil pe lume.

„Acum, de când am 5 copii, după-amiezile sunt foarte aglomerate cu toți copiii care fiecare trebuie duși la diverse activități și direcții. Am apelat la un ajutor câteva ore dimineața și seara”, a mai spus ea.

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