Anghel Damian, despre relația cu Theo Rose și fiul lor: „Avem un pact. Opiniile diferite trebuie reglate, dar niciodată în fața copilului” / Exclusiv

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Anghel Damian a vorbit cu Uncia.ro despre o vară intensă, marcată de proiecte profesionale importante, dar și de momente prețioase petrecute alături de fiul său, Sasha. Actorul, regizorul și scenaristul ne-a povestit despre echilibrul dintre carieră și viața de familie, despre felul în care el și Theo Rose își cresc băiețelul și despre provocările care apar odată cu personalitatea tot mai puternică a copilului lor.

Anghel Damian, dezvăluiri despre carieră și viața de familie cu Theo Rose și fiul lor

Anghel Damian a dezvăluit și detalii despre serialul „Fără Urmă”, unul dintre proiectele sale recente, dar și despre continuarea „Cămătarii”. Actorul a vorbit cu umor și despre unul dintre cele mai absurde zvonuri apărute despre el. Ce spune despre familie, relația cu Theo Rose și zvonurile care au ajuns să-i îngrijoreze pe apropiații, aflați din interviul de mai jos.

Bună, Anghel! Tocmai s-a terminat vara. Care este una dintre cele mai frumoase amintiri cu care ai rămas după această vară?

Păi, a fost o vară înglotată de muncă. A fost, să zicem, foarte intensă din perspectiva asta. Două proiecte importante, Fără Urmă, și continuarea proiectului Cămătarii, care va fi cândva în toamna asta. Dar, bineînțeles, cea mai frumoasă amintire rămân acele weekenduri furate cu Sasha, cu băiatul nostru, și acele momente în care, după o săptămână de muncă, vezi că evoluția lui este una extraordinară. O săptămână pentru el e cât un an pentru noi.

Care e acum atmosfera, de când el a mai crescut și a început să aibă propriile lui opinii?

Îți dai seama că e o moștenire extrem de interesantă, cu partea de maturizare și combativitatea lui Teo, ambiția și argumentele, care, totodată, sunt și caracteristici ale mele. Și e foarte interesant să-ți vezi varianta 2.0, că, într-adevăr, evoluția există și e vizibilă în copii. Primim o variantă îmbunătățită a noastră. Și să te vezi la vârsta aia, dar cu niște date în plus, este ceva extraordinar. E ca și cum ai primi o a doua șansă la viață.

Citește și: Întrebarea lui Sasha care a blocat-o pe Theo Rose. Artista a avut o discuție amuzantă cu fiul ei: „Cât mai durează?”

Ce fac Anghel Damian și Theo Rose atunci când au opinii diferite în ceea ce-l privește pe Sasha

Ce faceți tu și Theo atunci când aveți opinii diferite în ceea ce îl privește pe Sasha?

Foarte rar se întâmplă să avem opinii diferite, dar avem un pact că, oricum, opiniile diferite trebuie reglate și niciodată în fața copilului, ceea ce mi se pare decent, să nu vadă un soi de conflict care ar putea să creeze confuzie, că nu știe cum ar trebui s-o ia. Dar să știi că a fost o armonie foarte, foarte bună între noi pe partea asta. În rarele momente când se întâmplă, unul dintre noi cedează. Câteodată eu, câteodată ea și nu e o regulă.

Este unul dintre voi polițistul rău și altul polițistul bun?

Mult spus polițistul rău, polițistul bun. Să zicem că eu am niște momente de autoritate mai directă, așa, mai… poate mai masculină, cum e și firesc, de fapt, să fie. Dar, în același timp, sunt momente în care și Teo se impune cu aceeași fermitate. Adică nu-i un dezechilibru pe partea asta. Nu încercăm să facem jocuri, pentru că mie mi se pare că e foarte important ca el să ne vadă multifațetați. Să nu se imprime „tata e ăla rău” sau „mama e aia bună” sau „mama e aia rea” și „tata e ăla bun”. Nu, ar trebui să jonglăm cu aceste momente: când unul zice ceva, când unul zice altceva.

Teo unde este? Eram nerăbdător să vorbim cu ea despre Vocea României.

Este la o filmare, și-a dorit foarte mult să fie aici. Era foarte nerăbdătoare să vadă și ea trailerul de la Vocea, că și ea a muncit vara asta enorm. În țară, Vocea României, în pregătirea turneului Acordurile ample, pe care îl are în noiembrie. Și așa s-a nimerit, că o filmare a picat fix astăzi, exact la orele la care nu putea fi prezentă aici.

Citește și: Theo Rose, adevărul despre provocările maternității: „Am clacat”. Artista are un băiat cu soțul ei, Anghel Damian

Cel mai nebunesc zvon apărut despre el

Ce mesaj ai pentru telespectatorii serialului Fără Urmă?

Este un serial care abordează un gen diferit. Este un serial care este de familie, un serial care targetează și un public feminin, în sensul în care se îndepărtează de acel crime action pe care noi l-am făcut în ultima perioadă. E un serial despre secretele pe care le putem avea într-o relație și cam care ar fi efectul acestor secrete în momentul în care ajung la suprafață.

Și încă o întrebare. Care a fost cel mai nebunesc zvon pe care l-ai auzit vreodată despre tine?

Cel mai nebunesc? Îți dai seama că zvonistica are o plajă infinită. Încerc să mă gândesc așa la un moment din trecutul recent. A, da, gata. Am declarat la un moment dat, într-un podcast, că sufăr de „sindromul impostorului”. Și zvonistica s-a dus că sufăr de o boală foarte gravă și că trăim o dramă extraordinară în familie, că sunt internat cu sindromul impostorului într-un spital.

Nu glumesc, și chiar știrea asta, la un moment dat, cu recurență, reapare. Când se mai întâmplă ceva, e preluată din urmă, e scoasă la suprafață și mă sună prietenii. „Băi, ești bine?” Zic: „Da, sunt ok.” „De ce?” „Păi am văzut…” Zic: „Ai deschis articolul? Că în articol acolo spune… sindromul impostorului”. Este… Nici măcar nu o putem cataloga cu o afecțiune psihologică. E așa, un soi de… Am putea spune chiar alint, dacă vrem. Dar, na, am această boală gravă de care sufăr și zvonistica… M-a găsit internat undeva într-un spital, cu perfuzii, ca să-mi revin după sindromul impostorului.

Citește și: Theo Rose și Anghel Damian, eleganți la Cannes 2026. Ce au făcut acolo: „Am înfruntat una dintre fricile mele mari”

„Te amuză până într-un punct în care, la un moment dat, oameni care-ți sunt aproape se sperie și creează un disconfort real”

Și pe tine te-a amuzat treaba asta? Nu te-a deranjat?

Da, te amuză până într-un punct în care, la un moment dat, oameni care-ți sunt aproape se sperie și creează un disconfort real. Îți dai seama, impactul unui titlu de știre care este preluat cu sute de mii de, mă rog, hai să nu exagerăm, dar cu mii de like-uri, share-uri și așa mai departe, poate să fie unul semnificativ și te mai sună câte o mătușă, câte o verișoară. Da.

E bine că am clarificat astăzi!

Da, da, da. Deci să știți că nu… Dacă voi fi grav bolnav, Doamne ferește, o s-o aflați de la mine. M-am vindecat de sindromul impostorului. Între timp, perfuziile și-au făcut efectul. (zâmbește)

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News