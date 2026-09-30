Simona Halep face primele declarații despre viața personală, după ce s-a aflat că are o relație cu Dorin Mateiu: „E momentul să îmi formez familia pe care mi-o doresc”

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Simona Halep a vorbit despre planurile ei de viitor, într-o declarație rară, prima pe care o face de când a fost surprinsă alături de partenerul ei, afaceristul Dorin Mateiu. Cei doi nu și-au oficializat relația, însă au început să apară tot mai des împreună și chiar au fost surprinși sărutându-se. Acum, sportiva a vorbit deschis despre faptul că își dorește să își întemeieze o familie.

Simona Halep vrea să își facă o familie alături de Dorin Mateiu

După ce s-a retras din activitatea sportivă profesională, Simona Halep are timp să se bucure de viață și traversează o etapă nouă pe plan personal. Ea are o relație cu omul de afaceri Dorin Mateiu și acum a vorbit despre planurile sale de viitor.

Simona Halep și-a încheiat cariera în tenis după un parcurs impresionant, în care a câștigat două titluri de Grand Slam și a fost timp de 64 de săptămâni pe primul loc în clasamentul mondial. Fosta mare campioană a jucat ultimul meci oficial în februarie 2025, la Transylvania Open, iar ulterior și-a anunțat retragerea la Sports Festival, în Cluj-Napoca.

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Tensimena are 35 de ani, pe care i-a împlinit pe 27 septembrie. Ea a vorbit despre faptul că își dorește să cunoască o altă etapă în viața ei personală și că este pregătită să își întemeieze familia la care visează. În plus, ea vrea să scape de eticheta de „subiect de consum public”.

Fosta sportivă a fost prezentă în podcastul Sports Festival X 30-0 și a făcut declarații despre un subiect personal.

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„Am fost a tuturor atâția ani și acum este momentul să fiu a mea, să îmi formez familia pe care mi-o doresc și să trăiesc liber, departe de judecată, pentru că au fost atât de multe articole și păreri, iar în continuare sunt.

Îmi doresc atât de mult să nu mai fiu un subiect de consum public, să fiu lăsată să îmi trăiesc viața și să înțeleagă toată lumea că sportiva Simona Halep a încheiat ciclul din viața ei pe sport, iar acum urmează să fiu un om normal, ca toată lumea”, a declarat Simona Halep.

Are o relație cu un bărbat mai mare decât ea cu 23 de ani

Simona Halep trăiește o poveste de dragoste cu omul de afaceri Dorin Mateiu, în vârstă de 58 de ani. Cei doi au apărut de mai multe ori împreună în public, iar lucrurile au devenit oficiale în vara acestui an. Acum, cei doi se afișează fără ocolișuri și chiar au fost surprinși sărutându-se în public.

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Prima lor apariție împreună a fost la turneul de Grand Slam de la Wimbledon, unde au fost surprinși în tribune, bucurându-se de meciul dintre Carolina Muchova și Linda Noskova.

Dorin Mateiu este un om de afaceri foarte cunoscut și a fost poreclit „regele mezelurilor” din România.

Cu toate că niciunul dintre ei nu au vorbit deschis despre relația lor, faptul că se afișează din ce în ce mai des împreună arată că formează un cuplu care își asumă relația.

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