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Regizorul, scriitorul și scenaristul Gonzalo Suárez a încetat din viață la vârsta de 92 de ani, în locuința sa din Madrid, conform unor surse din familie citate de agenția EFE. Suárez lasă în urmă o carieră marcată de trecerea dintre literatură și cinematografie, având o operă în care a explorat diverse genuri și forme de narațiune.

Academia de Cinematografie i-a acordat premiul Goya de Onoare 2026 în semn de recunoaștere pentru o carieră desfășurată pe parcursul a peste șase decenii. La acel moment, instituția a subliniat capacitatea sa de a „experimenta cu toate genurile și din toate perspectivele” și l-a definit drept „un om-cheie în cultura spaniolă din ultimii șaizeci de ani”.

O traiectorie între literatură și cinematografie

Născut la Oviedo în 1934, Suárez și-a dezvoltat încă de la primele lucrări o carieră strâns legată atât de scris, cât și de film. Înainte de a se afirma ca regizor, a lucrat ca scriitor și jurnalist, publicând povestiri și romane sub pseudonimul Martín Girard.

Sosirea sa în lumea filmului a fost marcată de dorința de a se îndepărta de convențiile narative și de a explora genuri diferite. De-a lungul carierei sale, a regizat filme precum Ditirambo (1967), La Regenta (1974), Epílogo (1984), Remando al viento (1988), Don Juan en los infiernos (1991) sau El detective y la muerte (1994).

De asemenea, a transpus pe marele ecran o parte din propriile sale preocupări literare și a lucrat la adaptări ale operelor altor autori.

Premiul Goya de Onoare în 2026

Academia de Cinematografie a decis să îi acorde premiul Goya de Onoare din 2026 ca recunoaștere pentru o carieră ce a cuprins diferite etape și discipline ale culturii spaniole.

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Distincția i-a recunoscut în mod deosebit abilitatea de a naviga între cinematografie și literatură, precum și devotamentul său pentru experiment. Academia i-a evidențiat parcursul ca regizor, scenarist și scriitor, pe lângă contribuția sa la cultura spaniolă de-a lungul mai multor decenii.

Suárez a primit premiul în cadrul unei ediții marcate de recunoașterea unei generații de regizori care au contribuit la transformarea cinematografiei spaniole de la sfârșitul anilor ’60.

Foto – Profimedia

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