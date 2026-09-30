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Regizorul, scriitorul și scenaristul Gonzalo Suárez a încetat din viață la vârsta de 92 de ani, în locuința sa din Madrid, conform unor surse din familie citate de agenția EFE. Suárez lasă în urmă o carieră marcată de trecerea dintre literatură și cinematografie, având o operă în care a explorat diverse genuri și forme de narațiune.
Academia de Cinematografie i-a acordat premiul Goya de Onoare 2026 în semn de recunoaștere pentru o carieră desfășurată pe parcursul a peste șase decenii. La acel moment, instituția a subliniat capacitatea sa de a „experimenta cu toate genurile și din toate perspectivele” și l-a definit drept „un om-cheie în cultura spaniolă din ultimii șaizeci de ani”.
Născut la Oviedo în 1934, Suárez și-a dezvoltat încă de la primele lucrări o carieră strâns legată atât de scris, cât și de film. Înainte de a se afirma ca regizor, a lucrat ca scriitor și jurnalist, publicând povestiri și romane sub pseudonimul Martín Girard.
Sosirea sa în lumea filmului a fost marcată de dorința de a se îndepărta de convențiile narative și de a explora genuri diferite. De-a lungul carierei sale, a regizat filme precum Ditirambo (1967), La Regenta (1974), Epílogo (1984), Remando al viento (1988), Don Juan en los infiernos (1991) sau El detective y la muerte (1994).
Distincția i-a recunoscut în mod deosebit abilitatea de a naviga între cinematografie și literatură, precum și devotamentul său pentru experiment. Academia i-a evidențiat parcursul ca regizor, scenarist și scriitor, pe lângă contribuția sa la cultura spaniolă de-a lungul mai multor decenii.
Suárez a primit premiul în cadrul unei ediții marcate de recunoașterea unei generații de regizori care au contribuit la transformarea cinematografiei spaniole de la sfârșitul anilor ’60.