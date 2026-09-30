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A fost un nume de referință în lumea filmului din anii ’70, cucerind generații întregi de cinefili cu aparițiile sale din producții horror și comedii de top. Considerată un adevărat fenomen al Hollywoodului, actrița a ales ulterior să se retragă complet din viața publică. Schimbarea ei este radicală: la 75 de ani, fosta divă a fost surprinsă într-o ipostază complet neașteptată, imaginile recente devenind rapid virale.

O apariție rară pe străzile din Los Angeles

P.J. Soles a fost surprinsă recent într-o ieșire rară prin Los Angeles, într-o ipostază complet lejeră și departe de strălucirea de altădată a Hollywood-ului. În imaginile surprinse de fotografi, fosta actriță de 75 de ani apare îmbrăcată într-o ținută confortabilă și casual de zi cu zi: o vestă groasă albastră purtată peste o bluză gri deschis imprimată cu un imprimeu discret cu cireșe.

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Ea și-a completat ținuta cu o pereche de pantaloni roșii și cizme călduroase tip UGG, având părul blond aranjat simplu, cu bretonul său caracteristic, ochelari de vedere cu ramă roșie și purtând o sticlă de apă și o geantă de umăr în timp ce se îndrepta spre mașină. Look-ul ei relaxat reflectă stilul simplu pe care l-a adoptat de la retragerea sa din activitatea cinematografică intensă.

O carieră marcantă de la titlul de „Scream Queen” la comediile de succes

Cariera profesională a lui P.J. Soles a debutat spectaculos la mijlocul anilor ’70, când a obținut rolul Normei Watson în filmul horror cult „Carrie” (1976), regizat de Brian De Palma, unde șapca ei roșie de baseball a devenit un element vizual emblematic. În 1978, ea și-a consolidat statutul de „Scream Queen” jucând rolul mezinului vorbăreț Lynda van der Klok în clasicul „Halloween”, regizat de John Carpenter.

Ulterior, artistă și-a demonstrat versatilitatea trecând spre comedie, mai întâi în producția de cult „Rock ‘n’ Roll High School” (1979) — unde a jucat rolul unei fane înfocate a trupei Ramones —, iar mai apoi în comedii de mare succes precum „Private Benjamin” (1980), alături de Goldie Hawn, și „Stripes” (1981), alături de Bill Murray.

Viața personală, căsnicia cu Dennis Quaid și familia

Pe plan personal, viața actriței a fost la fel de intensă. S-a căsătorit prima dată în 1973 cu J. Steven Soles, al cărui nume de familie l-a păstrat pe parcursul întregii cariere artistice chiar și după divorțul din 1975. În 1978, pe platourile de filmare ale peliculei „Our Winning Season”, l-a cunoscut pe actorul Dennis Quaid, cu care s-a căsătorit în același an, devenind prima soție a acestuia; mariajul lor s-a încheiat însă prin divorț în 1983.

Mai târziu în același an, s-a căsătorit cu pilotul cascador Skip Holm, alături de care are doi copii, Sky și Ashley, înainte ca mariajul lor să se încheie în 1998. În prezent, retrasă din activitate, P.J. Soles se bucură de viața de familie în calitate de mamă și bunică a cinci nepoți, făcând doar rar apariții la convenții dedicate fanilor sau în mici ieșiri personale.

Foto – Profimedia / Getty / Instagram

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