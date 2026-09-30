Călin Georgescu, mistificat pe rețelele sociale. De la „sfânt cu cătușe”, la erou tradiționalist

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Un val mare de imagini create cu ajutorul Inteligenței Artificiale circulă pe rețelele de socializare, avându-l în centru pe Călin Georgescu. De la imagini de tip „icoană” în care politicianul apare încătușat ca un victimă a sistemului, până la tablouri ce combină tradițiile populare cu filmele SF, aceste postări arată cum se construiește o imagine de salvator în mediul online.

Călin Georgescu, „sfântul” cu cătușe

Cea mai discutată imagine din această serie este un tablou desenat în stilul icoanelor vechi bisericești, pe fundal auriu. În imagine, Călin Georgescu poartă o tunică albă și are mâinile ridicate și prinse în cătușe.

Compoziția folosește mai multe simboluri din biserică:

În colțurile de sus ale imaginii sunt scrise literele IC XC , care înseamnă Iisus Hristos.

, care înseamnă Iisus Hristos. Oamenii din jur — jandarmi sau cameramani de la televiziuni — au aureole aurii în jurul capului, exact ca sfinții din biserici.

Folosirea unor astfel de simboluri sfinte pentru un om politic reprezintă o trecere de la o simplă susținere la vot la o formă de adorație exagerată pe internet.

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Lider politic transformat în împărat

O altă imagine creată cu ajutorul Inteligenței Artificiale îl înfățișează pe Călin Georgescu drept un conducător absolut, așezat pe un tron de aur și protejat de soldați în armuri futuriste cu sigla AUR. Materialul vizual îmbină simbolurile naționale din România cu estetica celebrului univers de jocuri video Warhammer 40.000.

În cele mai recente imagini distribuite pe platformele de socializare, chipul lui Călin Georgescu este suprapus pe figura unui împărat dintr-o lume fantastică, într-un scenariu menit să sugereze putere absolută și protecție.

Imaginea generată pe calculator îl arată pe politician îmbrăcat într-o armură aurie ornamentată cu detalii masive, stând pe un tron impunător. În spatele capului său este desenată o aureolă luminoasă cu raze de soare, element ce îi oferă o înfățișare de salvator sau lider providențial.

În jurul personajului central apar două gărzi de corp. Pe armurile acestor paznici este vizibilă sigla partidului AUR, iar pe fundalul din piatră al încăperii este desfășurat steagul României.

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Călin Georgescu, călare pe un cal alb

O imagine devenită virală pe rețelele de socializare îl prezintă pe Călin Georgescu în ipostaza unui erou tradiționalist, îmbrăcat în ie și călare pe un cal alb, în fruntea unei mulțimi care poartă icoane.

Grafica generată prin AI îl înfățișează pe Călin Georgescu îmbrăcat într-o ie albă cu cusături tradiționale, stând pe un cal alb și ridicând drapelul național. În spatele său, o mulțime de oameni ridică icoane religioase, având pe fundal o biserică și un cer luminat de razele soarelui.

Afișul este completat de o declarație atribuită politicianului: „Inteligența artificială este Antihristul digital. Viitorul lumii este agricultura”.

Această imagine scoate în evidență o contradicție evidentă în campania de promovare din mediul virtual. Deși mesajul transmis condamnă ferm tehnologia modernă și inteligența artificială, susținătorii și paginile care distribuie acest conținut folosesc intensiv tocmai programele de generare vizuală prin AI pentru a-i construi o imagine de lider providențial.

Sursă foto: TikTok, Instagram

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