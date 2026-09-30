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Președintele PSD a vorbit miercuri, 30 septembrie, în Parlament, înainte de votul de învestitură a Cabinetului format de Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. Liderul PSD a explicat că partidul condus de el nu va vota un „guvern Bolojan reșapat”.

Grindeanu anunță că PSD nu votează guvernul lui Mureșan

Sorin Grindeanu a numit guvernul format de Siegfried Mureșan „Bolojan 2.0” și a spus că va aplica aceeași rețetă a dezastrului și a austerității.

„Astăzi ar fi trebuit să punem capăt uneia dintre cele mai mari crize politice din istoria recentă a României. De 150 de zile, ţara este complet BLOCATĂ, deoarece DREAPTA a refuzat să accepte un lucru simplu: direcţia în care merge România este una complet greşită! Privilegiile sunt mai importante pentru PNL-USR decât economia şi viaţa oamenilor. În locul soluţiilor raţionale, aţi ales războiul politic. În locul românilor, aţi ales să vă ţineţi de scaune. În loc să puneţi umărul la formarea rapidă a unui Guvern, aţi prelungit agonia politică cu încă 10 zile de criză. Doar ca să veniţi astăzi în faţa românilor cu un Guvern marionetă”, a declarat Sorin Grindeanu.

Bolojan, declarații înaintea votului de învestitură

Liderul PNL a fost întâmpinat în fața plenului cu huiudeli. El a explicat că Guvernul pe care îl conduce a fost demis pentru că a vrut să ducă până la capăt reformele.

§Guvernul pe care îl conduc a fost demis nu pentru că a încălcat programul de guvernare, ci pentru că a vrut să ducă până la capăt reformele pe care astăzi le critică aceiași oameni care au fost de acord cu ele anul trecut și pentru că am vrut să oprim sifonarea banilor publici către rețelele clientelare. Ăsta e adevărul”, a mai spus Bolojan.

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„Dacă respingeți acest program și alegeți din nou criza, la fel ca în luna mai, cum puteți susține că vă interesează țara? Dacă respingeți acest guvern și vom fi penalizați de piețe, veți răspunde pentru asta?”, a spus Bolojan.

George Simion, declarații despre noul guvern

Și liderul AUR, George Simion, a vorbit despre cabinetul pe care Siegfried Mureșan încearcă să îl formeze.

„O să-l apărăm pe Călin Georgescu, familia lui și pe toți românii care s-au săturat de acest gunoi, s-au săturat de noi și noi guverne provizorii și vor o conducere românească. Mai devreme sau mai târziu o să ajungem acolo, cred că, cu voia lui Dumnezeu, mai devreme.

Nu există decât înainte sau sus, știți voi unde. Nu vă murdăriți sufletele din cauza fricii și mă uit în special la cei care au venit votați de români pe un mandat suveranist. Refuzați să votați astăzi și picați acest guvern, așa cum trebuie, cu un scor record.

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Românii sunt singurii care vă pot dicta. Eu voi oferi tuturor celor care nu votează guvernul un loc pe lista poporului la următoarele alegeri.

Trebuie să ne ținem coloana dreaptă, pentru că principiile nu sunt haine pe care să le schimbi. Lumea este mică, dar Dumnezeu este mare, așa că alegem să mergem înainte doar cu Dumnezeu.”

Foto: Hepta

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