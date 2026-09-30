Guvernul lui Siegfried Mureșan merge în Parlament pentru votul de învestire

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Guvernul lui Siegfried Mureșan merge miercuri, 30 septembrie, în Parlamentul României pentru pentru votul decisiv de învestitură. În lipsa unei majorități solide, premierul desemnat contează doar pe 200 de voturi sigure, un număr insuficient pentru a trece testul votului de învestitură. PSD a anunțat că nu va vota, în timp ce AUR spune că nu va intra în sală.

Siegfried Mureșan își prezintă programul de guvernare

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a venit în fața parlamentarilor cu un mesaj clar: viitorul Guvern va pune accent pe responsabilitate și nu va face promisiuni fără acoperire financiară. El a subliniat că, după o perioadă în care românii au făcut sacrificii pentru stabilizarea țării, a venit momentul ca și statul să își facă temele.

„Pentru mine, a fi parlamentar înseamnă a fi aproape de oameni, să-i asculți, să-i reprezinți, să te lupți pentru drepturile lor, să găsești sprijin pentru ei, să găsești soluții”, a spus Mureșan în Parlamentul, subliniind faptul că își dorește un Parlament puternic și o colaborare strânsă între Guvern și Legislativ.

„Vreau ca Parlamentul României să fie o instituție puternică și vreau ca cele mai importante decizii pentru România să fie luate aici, prin votul dumneavoastră”, a mai spus premierul desemnat.

Planul său de guvernare este construit pe patru piloni principali: o Românie modernă, prosperă, dreaptă și sigură. Printre principalele priorități se numără eficientizarea instituțiilor, numirile pe bază de competență și o gestionare mult mai strictă a bugetului național.

„Obiectivul nostru este simplu: zero risipă din banul public”, a declarat Siegfried Mureșan în plen.

De asemenea, premierul desemnat a punctat că toate instituțiile statului trebuie să fie transparente și supuse controlului democratic, menționând în mod explicit serviciile de informații.

Guvernul lui Siegfried Mureșan, în Parlament pentru votul de învestire

Guvernul propus de Siegfried Mureșan se confruntă cu un moment de răscruce în Parlament. În lipsa unei majorități solide, premierul desemnat contează doar pe 200 de voturi sigure, un număr insuficient pentru a trece testul votului de învestitură.

„Astăzi puterea este la fiecare parlamentar”, a declarat Mureșan pe Facebook, îndemnând la responsabilitate într-o zi crucială.

Siegfried Mureșan a ajuns miercuri dimineață la biroul PNL din Senat, cu doar o oră înainte de începerea ședinței decisive. Parlamentarii liberali au fost convocați de Ilie Bolojan la ora 12.00, pentru ultimele discuții strategice.

„Am făcut tot ceea ce ne-a stat în putință pentru a strânge majoritatea necesară”, a afirmat Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL.

Totuși, calculele politice rămân complicate. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că, în acest moment, Guvernul Mureșan nu dispune de cele 233 de voturi necesare.

„Nu văd acele voturi până la 233 de unde ar veni”, a subliniat el la RFI, sugerând că premierul desemnat ar putea strânge cel mult încă 20 de voturi suplimentare, insuficient pentru a trece de Parlament.

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Mai mulți miniștri au primit avuz negativ

Problemele nu se opresc doar la numărul de voturi. Jumătate dintre miniștrii propuși de Mureșan au primit aviz negativ în comisiile parlamentare. Printre aceștia se numără nume sonore precum Sebastian Burduja (Energie), Cătălin Drulă (Transporturi) și Raluca Turcan (Muncă).

De cealaltă parte, opt dintre candidați, inclusiv Diana Buzoianu (Mediu) și Alexandru Nazare (Finanțe), au reușit să obțină avize favorabile, dar acest lucru nu garantează succesul Cabinetului în plen.

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PSD și poziția fermă împotriva Cabinetului

Pe de altă parte, PSD pare să rămână ferm împotriva învestirii Guvernului Mureșan. Sorin Grindeanu și Marian Neacșu, liderii social-democraților, au fost prezenți la biroul PSD din Camera Deputaților pentru ultimele pregătiri.

„Parlamentarii noștri vor fi prezenți în plen, dar nu vor vota”, a reiterat Grindeanu, adăugând că, în aceste condiții, șansele Cabinetului Mureșan sunt extrem de reduse.

În cazul în care Guvernul propus nu obține votul de încredere, președintele Nicușor Dan va avea două opțiuni: să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate sau să desemneze un nou candidat pentru funcția de premier. Deși șeful statului a declarat în repetate rânduri că nu susține ideea alegerilor anticipate, scenariul rămâne posibil.

Potrivit Libertatea, declanșarea alegerilor anticipate ar reprezenta o premieră istorică în România postdecembristă. Totuși, acest demers implică respingerea a cel puțin două propuneri de guvern în decurs de 60 de zile, conform articolului 89 din Constituție. Dacă acest calendar ar fi respectat, alegerile anticipate ar putea avea loc cel mai devreme la sfârșitul lunii noiembrie.

În ciuda provocărilor, Siegfried Mureșan continuă să își păstreze optimismul. Într-un mesaj adresat parlamentarilor, el a promis să colaboreze cu toate forțele politice pentru binele României, indiferent de apartenența acestora.

„Voi ține cont de ideile bune pentru România venite din partea parlamentarilor și voi lucra împreună cu ei”, a declarat premierul desemnat.

Sursă foto: Hepta

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